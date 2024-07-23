颱風凱米來襲 南投縣府籲農民加強防颱措施

颱風凱米來襲，適逢水稻第2期作插秧盛期，南投縣政府呼籲農民應加強田間灌排水溝積淤清除，育苗場區也應加強覆蓋網固定並架設防風網等，做好防颱措施。

南投縣政府農業處發布訊息，農民應加強田間灌排水溝積淤清除，避免颱風豪雨積水，雨後應適時排水，並加強白葉枯病及紋枯病防治，水稻育苗場區應加強覆蓋網固定並架設防風網。

農業處提醒，已到收穫期的蔬菜、瓜果類應盡速採收，減少損失，請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出，調節市場需求；適逢生育期則應即時培土或用覆蓋資材保護。

雜糧作物如落花生、玉米、甘藷已到收穫期，也應盡早收穫乾燥；種植期加強排水。已到收穫期的香蕉、龍眼、番石榴、梨、木瓜、葡萄、大目釋迦、百香果、紅龍果及檸檬等，必要時盡速採收並妥善貯藏，再配合市場需求供貨。

農業處表示，若有災情發生，請農民主動通報當地公所並拍照存證，農業部已開發具有定位功能的「農產業天然災害現地照相APP」，讓農民拍攝當次災損照片作為佐證文件，協助基層公所保存作物受損證據，可多加利用。