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不斷更新／高雄、苗栗以北累計9縣市放颱風假 24日停班停課一次看

凱米步步逼近 北市勞動局籲颱風出勤應留意相關規定

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

編號第3號颱風「凱米」逐步逼近台灣，中央氣象署預估颱風在24、25日對台影響最大，靠近台灣時將是中颱上限，而且凱米路徑有往南偏的趨勢，可能從東北部登陸，預估23日中午到下午發布陸上警報。台北市政府勞動局特別提醒公司以及勞工，在颱風天出勤的給薪及給假的相關規定。

勞動局局長高寶華表示，雖然目前勞動法令並無颱風假的規定，但依據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，當颱風等天然災害發生時，勞工的工作地、居住地或上下班必經途中任一轄區首長宣布停止上班，或者因天然災害阻塞交通等情況，勞工因而未出勤時，雇主宜不扣發工資，亦不可為視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不可強迫勞工補上班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

勞動局進一步說明，當雇主要求勞工在颱風天出勤時，雇主除當日工資照給外，建議加給勞工工資作為獎勵，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助，保障勞工能安全上下班。如颱風假當天適逢勞工的「休息日」，雇主就須依勞動基準法第24條規定，發給加班費，延長工時在2小時以內，按平日每小時工資額，另再加給1又3分之1以上；工時超過2小時，按平日每小時工資額，另再加給1又3分之2以上。

高寶華特別呼籲，當天然災害發生時，有關勞工的出勤管理以及工資給付事項，除了其他相關法令已有規定外，勞雇雙方應參照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，事先在勞動契約、團體協約中約定或工作規則中約定。如果未有約定或工作規則未規定時，也請參照本要點辦理。

凱米颱風

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