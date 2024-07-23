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「降雨最高等級」中颱凱米逼近 氣象署：近年對台衝擊有感颱風

年度大潮遇颱風凱米 周春米視察沿海抽水設備

中央社／ 屏東縣23日電
屏東縣長周春米（左）視察枋寮新隆抽水站。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（左）視察枋寮新隆抽水站。圖／屏東縣政府提供

適逢年度天文大潮又遇凱米颱風來襲，屏東縣長周春米下午視察枋寮、林邊鄉與東港鎮等沿海地區抽水站；其中林邊官埔抽水站剛完工，機組運作正常可即時啟動。

周春米接受媒體聯訪表示，中央氣象署已發布中度颱風「凱米」陸上及海上颱風警報，因應豪雨預報，縣內抽水站、水閘門與移動式抽水機皆已完成整備作業，其中新龍抽水站排水量可達到2CMS（1CMS表示每秒抽排1公噸的水）；官埔抽水站排水量可達3CMS；光復抽水站排水量則達6CMS，縣府盡量做好防汛整備，也呼籲鄉親颱風來襲期間不要在外逗留。

周春米指出，林邊官埔地區地勢相對低窪，往年公所備有10台0.3CMS移動式抽水機，目前林邊官埔抽水站加上公所移動式抽水機，共可達到6CMS排水量，盼有效改善當地積淹水問題。

林邊鄉永樂村長蔡玉心在周春米視察林邊官埔抽水站時陳情，官埔導水路與八甲頭新埤支線尚有一段距離需往北延伸，林邊鄉最低窪處也需要分洪系統，雖然林邊鄉整體積淹水狀況改善許多，但最低窪處只要雨量超過30毫米即會有5到10公分積淹水。

屏東縣政府水利處副處長林煥文表示，全區工程須分期處理，官埔導水路往上還有好幾百公尺才能把整區水收下來，延續性工程將循序漸進後續辦理。至於低窪處，林邊鄉公所已提報應急工程，已請經濟部水利署審查，分洪工程約需新台幣1000萬元，目前正爭取經費補助。

屏東縣政府新聞稿指出，縣府今天上午8時成立災害應變中心擴大三級開設，周春米下午前往枋寮鄉、林邊鄉、東港鎮等沿海地區視察，確認抽水站、抽水機運轉情形；其中東港鎮日前因天文大潮造成積水，緊接著凱米颱風來襲，周春米指示鄉公所隨時監控掌握水情，縣府全面監控及防範，並於晚間6時召開第1次工作會報，呼籲民眾隨時留意警報資訊，共同防汛準備。

凱米颱風 周春米

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