颱風凱米來襲 盧秀燕訪美取消行程搭機返台
颱風凱米來襲，昨晚才搭機赴美展開參訪行程的台中市長盧秀燕，抵達美國後召開緊急會議，決定返台坐鎮，已搭美西時間凌晨1時30分班機返台，預計台灣時間24日凌晨5時抵達。
盧秀燕於昨晚搭機前往美西，預計展開10天訪問行程，由於出訪前凱米颱風逐漸接近台灣，目前已成為中颱，台中市災害應變中心於下午6時將提升為一級開設，各區公所同步升級災害應變中心。
盧秀燕透過市府發布新聞稿表示，在訪美出發之前，氣象署預報台灣中部不會進入暴風圈，主要影響東部與北部；但落地美國後，經與台中聯繫，得知最新氣象預報將中部地區也列入陸上警戒範圍，台中市凱米颱風災害應變中心也將於下午6時提升為一級開設。
經召開緊急會議後，盧秀燕決議立即折返，並搶搭最近一架班次獨自返台，接下來的美國交流行程將由副市長黃國榮帶領局處首長們繼續完成，展現台中市府的禮貌和誠意。
市府表示，盧秀燕已搭美西時間凌晨1時30分班機返台，預計台灣時間24日凌晨5時抵達。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言