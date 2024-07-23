颱風凱米來襲 盧秀燕訪美取消行程搭機返台

颱風凱米來襲，昨晚才搭機赴美展開參訪行程的台中市長盧秀燕，抵達美國後召開緊急會議，決定返台坐鎮，已搭美西時間凌晨1時30分班機返台，預計台灣時間24日凌晨5時抵達。

盧秀燕於昨晚搭機前往美西，預計展開10天訪問行程，由於出訪前凱米颱風逐漸接近台灣，目前已成為中颱，台中市災害應變中心於下午6時將提升為一級開設，各區公所同步升級災害應變中心。

盧秀燕透過市府發布新聞稿表示，在訪美出發之前，氣象署預報台灣中部不會進入暴風圈，主要影響東部與北部；但落地美國後，經與台中聯繫，得知最新氣象預報將中部地區也列入陸上警戒範圍，台中市凱米颱風災害應變中心也將於下午6時提升為一級開設。

經召開緊急會議後，盧秀燕決議立即折返，並搶搭最近一架班次獨自返台，接下來的美國交流行程將由副市長黃國榮帶領局處首長們繼續完成，展現台中市府的禮貌和誠意。

市府表示，盧秀燕已搭美西時間凌晨1時30分班機返台，預計台灣時間24日凌晨5時抵達。