颱風凱米來襲 農民搶收梨山水蜜桃中橫加開通行時間

颱風凱米來襲，正值台中梨山水蜜桃採收期，公路局谷關工務段今、明2天加開便道6班次通行時間，提供果農疏運農產，24日為颱風影響最大，將視下雨量值及颱風狀況管制。

現正值梨山水蜜桃盛產期間，谷關工務段自7月15日起，加開中橫便道通行時間，下午5時30分主要提供果農將水蜜桃、農產運輸下山。

颱風凱米接近，谷關工務段長張裕閔接受中央社記者電訪表示，因應颱風來襲，已先暫停中橫便道19.8公里邊坡工程，水蜜桃農現正搶收，今、明2天將增加上午7時、10時及中午12時、下午2時、4時30分，以及傍晚5時30分，1天共6班次開放通行。

張裕閔指出，經觀察日前晚上5時30分貨運班次，僅有5至8台貨車，昨天已增加至17台，經與當地農民了解需求後，主動規畫加開班次增加運能，盼颱風前能協助農民把水蜜桃送到市場，儘量減少農損；明天將視天候狀況及當天雨量值及颱風狀況，管制中橫便道是否開放。

另外，因應颱風凱米逼近，台中市海岸資源漁業發展所統計，回港避風並停泊固定船隻總計698艘（梧棲漁港337艘、松柏漁港145艘、五甲漁港43艘、北汕漁港22艘、塭寮漁港66艘、麗水漁港85艘）。