凱米颱風逼近雨量達警戒 汐止東山里撤離38人

中颱凱米颱風來襲，今(23)日下午，汐止區都有間歇性大雨，其中東山里鵠鵠崙路一帶為土石流潛勢溪，預估雨量達警戒值，所以，汐止區公所動員警消，緊急撤離25戶的居民到安全的場域。

凱米颱風逐漸逼近，預估雨量會達350毫米，汐止區公所在接獲中央指令後，第一時間動員警消進行撤離作業，主要是針對東山里鵠鵠崙路一帶的保全戶，進行大規模崩塌疏散，一行人先在公所集合說明分配任務後，就前往東山里鵠鵠崙路，因為範圍比較大，一行人兵分四路撤離住戶。

汐止區長林慶豐表示，凱米颱風來襲，為了確保相關民眾安全，今天特別針對鵠鵠崙地區的一個保全戶，進行疏散工作，感謝警消同仁以及里長配合，一起做疏散，這一次，總共要疏散的戶數有25戶、實際居住有38人，期盼大家也能夠做好防颱準備的工作，確保大家都平安無事，也再次呼籲大家，颱風期間請勿進入水域及山裡面，確保自己的安全。

東山里長虞恉剛說，感謝公所跟市政府，都非常重視東山里鵠鵠崙地區，因為在兩年前，這邊有發生過一些災情，所以，政府也投入相多的資源，協助復建工程改善，這次凱米颱風來襲，而且雨量可能會蠻大的，所以，下午3點，公所跟警消同仁，都已經在配合做一些預防性的撤離，居民都相當配合。

林慶豐指出，疏散的保全戶，如果說可以自行依親的，就麻煩鄉親，能夠自行依親，如果不能依親的話，也已經備妥相關收容避難場域，相關的一些物質也都準備的非常的充分，希望疏散撤離的給民眾，能夠配合相關的撤離的指令，到安全的場域。