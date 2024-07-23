快訊

不斷更新／1縣市率先宣布！凱米進逼 24日停班停課情形看這裡

疑勾結詐團偽造遺囑…北市員警涉詐不動產 萬安演習後遭帶走

「降雨最高等級」中颱凱米逼近 氣象署：近年對台衝擊有感颱風

凱米颱風逼近雨量達警戒 汐止東山里撤離38人

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
中颱凱米颱風來襲，東山里鵠鵠崙路一帶為土石流潛勢溪，預估雨量達警戒值，區公所動員警消，緊急撤離25戶的居民到安全的場域。 圖／觀天下有線電視提供
中颱凱米颱風來襲，東山里鵠鵠崙路一帶為土石流潛勢溪，預估雨量達警戒值，區公所動員警消，緊急撤離25戶的居民到安全的場域。 圖／觀天下有線電視提供

中颱凱米颱風來襲，今(23)日下午，汐止區都有間歇性大雨，其中東山里鵠鵠崙路一帶為土石流潛勢溪，預估雨量達警戒值，所以，汐止區公所動員警消，緊急撤離25戶的居民到安全的場域。

凱米颱風逐漸逼近，預估雨量會達350毫米，汐止區公所在接獲中央指令後，第一時間動員警消進行撤離作業，主要是針對東山里鵠鵠崙路一帶的保全戶，進行大規模崩塌疏散，一行人先在公所集合說明分配任務後，就前往東山里鵠鵠崙路，因為範圍比較大，一行人兵分四路撤離住戶。

汐止區長林慶豐表示，凱米颱風來襲，為了確保相關民眾安全，今天特別針對鵠鵠崙地區的一個保全戶，進行疏散工作，感謝警消同仁以及里長配合，一起做疏散，這一次，總共要疏散的戶數有25戶、實際居住有38人，期盼大家也能夠做好防颱準備的工作，確保大家都平安無事，也再次呼籲大家，颱風期間請勿進入水域及山裡面，確保自己的安全。

東山里長虞恉剛說，感謝公所跟市政府，都非常重視東山里鵠鵠崙地區，因為在兩年前，這邊有發生過一些災情，所以，政府也投入相多的資源，協助復建工程改善，這次凱米颱風來襲，而且雨量可能會蠻大的，所以，下午3點，公所跟警消同仁，都已經在配合做一些預防性的撤離，居民都相當配合。

林慶豐指出，疏散的保全戶，如果說可以自行依親的，就麻煩鄉親，能夠自行依親，如果不能依親的話，也已經備妥相關收容避難場域，相關的一些物質也都準備的非常的充分，希望疏散撤離的給民眾，能夠配合相關的撤離的指令，到安全的場域。

凱米颱風

延伸閱讀

中颱凱米最新風雨預測 21縣市達標或在停班課邊緣

凱米可能明天來？中部今烈日當空 菜價紋風不動

凱米颱風來勢洶洶 花蓮活動、夜市與步道暫停開放

凱米颱風來勢洶洶 黃敏惠視察嘉市防颱整備

相關新聞

盧秀燕訪美飛機上徹夜未眠 2原因促使盧抵美5小時折返

台中市凱米颱風災害應變中心今天下午6時提升為一級開設，市長盧秀燕正訪美中，昨晚10點多飛美，但飛機上徹夜未眠，緊盯ipa...

台中市升為「一級開設」 盧秀燕決定返台24日凌晨5點抵達

台中市凱米颱風災害應變中心今日下午6點將提升為一級開設，各區公所同步升級區級災害應變中心。台中市長盧秀燕應邀訪美，在美西...

基市東岸靠抽水站強制排水 外加抽水機待命防海水倒灌

中度颱風凱米來襲，基隆市災害應變中心今晚8點1級開設，相關單位人員進駐應變。基隆市長謝國樑傍晚到信四路抽水站，聽取工務處...

年度大潮遇颱風凱米 周春米視察沿海抽水設備

適逢年度天文大潮又遇凱米颱風來襲，屏東縣長周春米下午視察枋寮、林邊鄉與東港鎮等沿海地區抽水站；其中林邊官埔抽水站剛完工，...

凱米強風豪雨撲來 桃園國家森林公園各景點明預警休園

中颱凱米颱風強風豪雨預計明天侵台，農業部林業署新竹分署、桃園市政府風景管理處今天宣布，東眼山、拉拉山國家森林遊樂區明天預...

颱風凱米來襲 盧秀燕訪美取消行程搭機返台

颱風凱米來襲，昨晚才搭機赴美展開參訪行程的台中市長盧秀燕，抵達美國後召開緊急會議，決定返台坐鎮，已搭美西時間凌晨1時30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。