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凱米颱風來勢洶洶 花蓮活動、夜市與步道暫停開放
凱米颱風來勢洶洶，花蓮七星潭風景區的「曼波新城國際疊石藝術節」，宣布今天至25日止，暫停開放民眾展覽，正熱鬧展開的「紅面鴨Fun暑假」暫停展演與開放，東大門夜市今天起也暫停營業。另池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區與山區步道等處預警性封閉。
新城鄉公所與海洋委員會合作，在七星潭風景區辦理「曼波新城國際疊石藝術節」，邀請英國、瑞士及國內藝術家，利用沙灘上的石頭堆疊創作。由於颱風逐漸接近台灣，鄉公所宣布，藝術節今天起至25日暫停，疊石展覽及海洋市集預計27日重新開放。
在花蓮鯉魚潭的暑假活動「紅面鴨Fun暑假」，縣府決議自今天與明天都暫停展演，復展時間將視天候狀況，再另行公布於活動官網、花蓮觀光粉絲團及花蓮觀光資訊網；知卡宣親水公園免費水上活動，在陸上警報發布後休園，提醒家長及戲水民眾注意。而東大門夜市今天起暫停營業，並進行相關防颱準備，夜市恢復營業日期，將另於夜市粉絲團及IG公告。
林保署花蓮分署表示，考量山區天候不穩定，恐有強風及豪大雨發生，為確保遊客安全，轄管的池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區自預警性封閉。
另外，花蓮佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道、虎頭山步道、安通越嶺道西段、八通關越嶺道至鹿鳴吊橋段、月眉山步道、能高越嶺道東段等步道，也預警性封閉。將依天候狀況影響及確認遊樂區、步道安全無虞時，於明天下午5時前公布開放時間。
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