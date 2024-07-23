快訊

不斷更新／1縣市率先宣布！凱米進逼 24日停班停課情形看這裡

疑勾結詐團偽造遺囑…北市員警涉詐不動產 萬安演習後遭帶走

「降雨最高等級」中颱凱米逼近 氣象署：近年對台衝擊有感颱風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱米颱風來勢洶洶 花蓮活動、夜市與步道暫停開放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
在花蓮鯉魚潭的暑假活動「紅面鴨Fun暑假」，縣府決議自今天與明天都暫停展演，復展時間將視天候狀況，再另行公布。圖／花蓮縣政府提供
在花蓮鯉魚潭的暑假活動「紅面鴨Fun暑假」，縣府決議自今天與明天都暫停展演，復展時間將視天候狀況，再另行公布。圖／花蓮縣政府提供

凱米颱風來勢洶洶，花蓮七星潭風景區的「曼波新城國際疊石藝術節」，宣布今天至25日止，暫停開放民眾展覽，正熱鬧展開的「紅面鴨Fun暑假」暫停展演與開放，東大門夜市今天起也暫停營業。另池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區與山區步道等處預警性封閉。

新城鄉公所與海洋委員會合作，在七星潭風景區辦理「曼波新城國際疊石藝術節」，邀請英國、瑞士及國內藝術家，利用沙灘上的石頭堆疊創作。由於颱風逐漸接近台灣，鄉公所宣布，藝術節今天起至25日暫停，疊石展覽及海洋市集預計27日重新開放。

在花蓮鯉魚潭的暑假活動「紅面鴨Fun暑假」，縣府決議自今天與明天都暫停展演，復展時間將視天候狀況，再另行公布於活動官網、花蓮觀光粉絲團及花蓮觀光資訊網；知卡宣親水公園免費水上活動，在陸上警報發布後休園，提醒家長及戲水民眾注意。而東大門夜市今天起暫停營業，並進行相關防颱準備，夜市恢復營業日期，將另於夜市粉絲團及IG公告。

林保署花蓮分署表示，考量山區天候不穩定，恐有強風及豪大雨發生，為確保遊客安全，轄管的池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區自預警性封閉。

另外，花蓮佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道、虎頭山步道、安通越嶺道西段、八通關越嶺道至鹿鳴吊橋段、月眉山步道、能高越嶺道東段等步道，也預警性封閉。將依天候狀況影響及確認遊樂區、步道安全無虞時，於明天下午5時前公布開放時間。

凱米颱風來勢洶洶，花蓮東大門夜市今天起暫停營業。圖為過去夜市人潮。本報資料照片
凱米颱風來勢洶洶，花蓮東大門夜市今天起暫停營業。圖為過去夜市人潮。本報資料照片

凱米颱風

延伸閱讀

凱米豪雨達標桃園復興先撤508人 旅客病患今勸導下山

凱米颱風來勢洶洶 黃敏惠視察嘉市防颱整備

凱米颱風來勢洶洶 台電新竹區處已備妥254名搶修人力

颱風凱米來襲 高市海洋局籲防海水倒灌

相關新聞

盧秀燕訪美飛機上徹夜未眠 2原因促使盧抵美5小時折返

台中市凱米颱風災害應變中心今天下午6時提升為一級開設，市長盧秀燕正訪美中，昨晚10點多飛美，但飛機上徹夜未眠，緊盯ipa...

台中市升為「一級開設」 盧秀燕決定返台24日凌晨5點抵達

台中市凱米颱風災害應變中心今日下午6點將提升為一級開設，各區公所同步升級區級災害應變中心。台中市長盧秀燕應邀訪美，在美西...

基市東岸靠抽水站強制排水 外加抽水機待命防海水倒灌

中度颱風凱米來襲，基隆市災害應變中心今晚8點1級開設，相關單位人員進駐應變。基隆市長謝國樑傍晚到信四路抽水站，聽取工務處...

年度大潮遇颱風凱米 周春米視察沿海抽水設備

適逢年度天文大潮又遇凱米颱風來襲，屏東縣長周春米下午視察枋寮、林邊鄉與東港鎮等沿海地區抽水站；其中林邊官埔抽水站剛完工，...

凱米強風豪雨撲來 桃園國家森林公園各景點明預警休園

中颱凱米颱風強風豪雨預計明天侵台，農業部林業署新竹分署、桃園市政府風景管理處今天宣布，東眼山、拉拉山國家森林遊樂區明天預...

颱風凱米來襲 盧秀燕訪美取消行程搭機返台

颱風凱米來襲，昨晚才搭機赴美展開參訪行程的台中市長盧秀燕，抵達美國後召開緊急會議，決定返台坐鎮，已搭美西時間凌晨1時30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。