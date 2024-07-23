凱米颱風來勢洶洶 三芝公所偕警消海巡宣導
凱米颱風有超過九成的機率會侵襲北台灣，即將達到中颱上限的等級也讓鄰海的區公所與警消單位都上緊發條。三芝區有親水的熱門觀光景點淺水灣，在颱風來襲前，為了讓攤商與遊客都做好防颱準備，三芝區公所就特別偕同警、消與海巡人員到海灘上宣導，颱風腳步逼近，不要從事海邊活動，確保生命安全。
三芝區長賴小萍說，颱風即將來襲不只是淺水灣列為宣導重點區域，公所也同時規劃了後厝漁港與海灣公園一起巡查，就是希望透過宣導，讓遊客與釣客在颱風發布海上警報後就不要再從事水上活動。
還有後厝漁港的漁船船主，也趕在颱風來襲之前，趕緊將自己的船隻固定好，避免被颱風的大風大雨襲擊而造成財物的損失，而區公所也呼籲民眾颱風來襲時應盡量避免外出活動，尤其是避免海上活動，藉以守護自身安全。
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