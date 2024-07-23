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颱風凱米來襲 高市海洋局籲防海水倒灌

中央社／ 高雄23日電

颱風凱米來襲，據中央氣象署資料，高雄市主要降雨時間為24至26日，高雄市海洋局呼籲，沿海低窪地區須留意海水倒灌及積淹水，漁民應防範養殖損失提前防颱整備。

海洋局發布新聞稿呼籲，漁民朋友應儘早檢修養殖設施做好防汛措施，檢修備用發電機能否正常使用並添足油料，且務必巡檢加強漁電共生及建物太陽能板的結構安全、加強巡視水閘門、保持操作正常，調節性洩水，

海洋局提醒，如必要時請於塭堤加設防護網，以減少魚塭溢堤或潰堤時，養殖物流失而造成損失，並請做好相關防止短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物的措施，提早做足防汛因應準備。

海洋局強調，漁友應嚴防颱風可能對漁船帶來的災害，如遇緊急情況，應立即利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫，獲得適時的救助。對於在港內避風的漁船，則請漁友務必繫緊纜繩，做好相關避碰措施，以防強風造成纜繩斷裂，導致船隻漂流或船體因彼此碰撞而受損。

此外，颱風期間養殖漁民如有災損，請立即向在地區公所申報，並以拍照或錄影方式（標註日期）保存證據，以利後續理賠申請。

凱米颱風

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