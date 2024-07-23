颱風凱米來襲 嘉縣布袋鹽館溝增設抽水站派上用場
嘉義縣布袋鎮地勢低窪，為改善積淹水情形，縣政府從去年4月開始進行「鹽館溝抽水站改善治理工程」，新設3組抽水機；水利處今天說，凱米颱風來襲，正可派上用場。
嘉義縣長翁章梁今天視察布袋鎮「鹽館溝抽水站改善治理工程」，了解工程進度與防汛整備情形。
水利處長林谷樺簡報指出，改善工程於去年4月開工，經費新台幣1億2797萬元，設置3組抽水機，總抽水量達4.5CMS（1CMS表示每秒抽排1公噸的水），並將滯洪池東側堤岸加高至防洪保護標準，整體工程預計今年9月中旬完工。
林谷樺說，目前抽水機已可運作，搭配北側內田抽水站（6.0CMS）聯合運作，能大幅改善布袋鎮淹水問題。
林谷樺指出，因應颱風到來，相關單位已在布袋、東石地區設置防水檔板，各滯洪池也已降至最低水位，各鄉鎮抽水站機電設備正常運作，將持續掌握豪雨及颱風動態，保持警戒，盡力降低災損。
此外，台3線中埔鄉中崙村四號橋上游崩塌地坡面有大量不穩定土砂，恐因颱風豪雨造成土石流，為維持交通順暢及保護民宅，24日起將預警性封閉位於崩塌地坡面下方嘉141線道路，並用太空包土石袋堆疊導護牆，避免土石流由嘉141線流入台3線。
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