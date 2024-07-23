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颱風凱米來襲 高雄藤枝遊樂區、茂林多景點封閉

中央社／ 高雄23日電

中颱凱米逼近，高雄藤枝國家森林遊樂區24、25日實施預警性封閉，茂林區茂林谷、情人谷、屏東縣瑪家鄉涼山遊憩區今天實施預警性封閉，提醒民眾颱風期間勿到山區與野溪活動。

高雄市政府警察局六龜分局發布訊息指出，藤枝國家森林遊樂區24至25日實施預警性封閉，提醒民眾若遇下雨或濃霧天候盡量避免上山，並預先作好防颱整備。

最新道路通阻詳情可利用藤枝國家森林遊樂區相關網站、公路局幸福公路APP或公路防救災資訊系統及智慧化省道即時資訊服務網查詢。

茂林國家風景區管理處表示，因應颱風凱米將挾帶豪大雨，屏東縣瑪家鄉涼山遊憩區、高雄市茂林區情人谷、茂林谷等景點今天採預警性封閉，開放時間需視景點現場情形及氣象狀況而定，遊客在颱風期間應避免到山區從事旅遊活動，以維護自身安全。

凱米颱風

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