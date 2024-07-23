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颱風凱米逼近 新竹台派大辦桌活動照常舉辦

中央社／ 新竹市23日電

颱風凱米逼近，公民開講「新竹台派大辦桌」主辦人林士凱今天說，新竹市長高虹安的助理費案24日宣判，若遇颱風假將順延，但台派大辦桌明晚將照常舉行，和參與者們風雨與共。

林士凱在網路社群Threads發文表示，颱風凱米逼近，這次的颱風恐為西北颱，恐為台灣帶來不小影響，比起高虹安會被判有罪或無罪，此刻更應把注意力放在颱風動態上。

有關高虹安宣判恐遇颱風而延期，林士凱指出，新竹市民熬過1年半，實在不差這1天。他認為，高虹安有罪、無罪已不是重點，高虹安過去爭議累累，早已讓許多新竹人按耐不住。

林士凱表示，高虹安身為新竹市長卻涉貪污案，上任市長後與建商之間關係交代不清，涉寡婦樓都更案爭議等，都非市民之福。他與地方人士共同發起於24日晚間舉辦新竹大辦桌活動，透過公民開講，邀關心地方的民眾發表意見，展現公民力量。

林士凱說，明天若放颱風假，新竹台派大辦桌仍照常辦理，會和參與者一起開心吃飯、迎接隔天的高虹安助理費案宣判；若沒有放颱風假，高虹安的判決就會出爐，不論狀況如何，他都會和參與者們風雨與共。

新竹市長高虹安涉嫌在立法委員任內詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。台北地院定7月24日上午11時宣判。因遇颱風來襲，若放假將順延1天宣判。

凱米颱風

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