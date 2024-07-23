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新北：若颱風停班課 外送平台應停止服務

中央社／ 新北23日電

颱風「凱米」逼近，新北市勞工局指出，若因颱風停班停課，外送平台業者應停止外送，若風雨未如預期，業者仍應評估風險才能開放外送，違規得處新台幣3萬元至10萬元罰鍰。

新北市勞工局今天發布新聞稿表示，依新北市外送平台業者管理自治條例規定，若經地方政府宣布因颱風停止上班，外送平台業者應即刻停止外送服務。

勞工局指出，就算事後颱風轉向或風雨狀況未如預期，業者仍應依所訂「危害防止計畫」評估，經確認無顯著或可預見風險後，才能開放外送員外送，以避免意外發生。若違反規定，得處3萬元以上、10萬元以下罰鍰。

另外，勞工局表示，如果勞工因颱風天候惡劣無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假及其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利的處分。

勞工局指出，另依據勞動部發布「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，若勞工工作地、居住地或正常上下班必經途中轄區停班，勞工「得不出勤」。

針對勞工因颱風無法出勤，勞工局表示，因這個風險不可歸責於勞雇雙方，雖雇主可不給薪，但勞工因颱風導致不能出勤，也不是勞工所願，因此呼籲雇主可優於法令照常發給當日工資。

勞工局指出，如果雇主因業務性質需要，有使勞工於颱風天出勤必要，除當天工資照給之外，建議加給工資，並提供交通工具或津貼等適當協助，使勞工能順利平安出勤。

另外，勞工局表示，颱風期間營造工地施工架掛帆布或廣告物應暫時拆卸降低風壓，並確認構件是否穩固連接；塔式起重機應釋放旋轉煞車馬達，避免吊臂因超過負載而斷裂；鄰水作業應設置工作圍欄，並準備救生衣、救生索及救生筏。

勞工局指出，露天開挖工程應確認擋土支撐及排水設施；至於戶外作業應盡量避免或停止，如有出勤必要，雇主也應根據風雨情況，做好緊急應變措施。

凱米颱風

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