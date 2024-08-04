颱風凱米農損近32億元 雲林台南各6億最多
農業部今天傍晚更新颱風凱米農損統計，合計約新台幣31.9億元，縣市以雲林、台南分別損失6億餘元較嚴重；農作物以香蕉損失約3億211萬元最多。
農業部更新「113年凱米颱風農業災情報告」，截至今天下午5時止，農業產物及民間設施損失估計31億9665萬元。
縣市受損情形，雲林縣損失6億8669萬元、台南市6億3375萬元、嘉義縣4億1952萬元、屏東縣4億1096萬元、高雄市3億2793萬元、台中市1億9527萬元及彰化縣1億5869萬元，較為嚴重。
農產損失金額估計21億6757萬元（含養蜂損失68萬元），農作物被害面積2萬6035公頃，損害程度29%，換算無收穫面積7509公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積3359公頃，損害程度28%，換算無收穫面積930公頃，損失金額3億211萬元；其次為番石榴、梨、柳橙及竹筍等。
畜產損失金額估計2億6625萬元，受損畜禽主要為雞193萬隻，受損金額2億1900萬元；其次為鴨、豬及鵝等。
漁產損失金額估計5億8328萬元，受損漁產主要為牡蠣，受損金額2億3553萬元；其次為虱目魚及文蛤等。
林產損失金額總計1126萬元，受損林產主要為竹林，受損金額587萬元，其次為森林副產物-竹筍及林木。
民間設施估計損失金額1億6830萬元。包含農田流失及埋沒估計損失金額8981萬元，主因農田埋沒95.7公頃，農田流失13.25公頃；農業設施估計損失金額5837萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額648萬元，主因畜禽舍倒塌；漁業設施估計損失金額1364萬元，主因養殖塭堤及設備損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言