南投縣有土地減收2成租金 盼風災後盡速重建家園

南投縣政府表示，颱風凱米導致人民財產損失，為減輕縣民負擔，承租113年度第2期縣有土地民眾可減收2成租金，縣府即日起將直接辦理租金減免事宜，承租人不必提出申請。

颱風凱米日前襲台，造成南投縣多處災情，南投縣政府財政處指出，為協助縣有土地承租戶度過風災衝擊，盡速重建家園，包括耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地（不含標租）等受到災害影響的縣有土地，113年度第2期（113年7月1日至12月31日）應收租金減收2成。