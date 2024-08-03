快訊

奧運拳擊／林郁婷衰捲性別風波 醫師以1物證明「她就跟羅琳一樣是女生」

鄭中基拋震撼彈！演唱會倒數2個月 突宣布「離開歌壇」

奧運射箭／雷千瑩女單16強賽不敵南韓 中華隊射箭一牌未得

南投縣有土地減收2成租金 盼風災後盡速重建家園

中央社／ 南投縣3日電

南投縣政府表示，颱風凱米導致人民財產損失，為減輕縣民負擔，承租113年度第2期縣有土地民眾可減收2成租金，縣府即日起將直接辦理租金減免事宜，承租人不必提出申請。

颱風凱米日前襲台，造成南投縣多處災情，南投縣政府財政處指出，為協助縣有土地承租戶度過風災衝擊，盡速重建家園，包括耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地（不含標租）等受到災害影響的縣有土地，113年度第2期（113年7月1日至12月31日）應收租金減收2成。

凱米颱風

延伸閱讀

前兩年受地震風災影響 花蓮金針花季將開跑邀遊客賞花

風災後...新屋區蚵間百年石滬群急修復 蘇俊賓手繪石滬之美

風災後…中市環保局助彰化大城鄉清出87噸垃圾

挺過土石流包圍 南投合唱團新加坡國際大賽披金戴銀

相關新聞

凱米重創中南部 柯文哲：政府應檢討前瞻的錢花去哪

凱米颱風重創中南部，民眾黨主席柯文哲今天在高雄舉辦5周年黨慶時指出，政府應藉這次風災檢討檢討前瞻計畫的錢，到底使用狀況如...

颱風後菜價上揚50.7元 市場處第二波平價、估10到15天回穩

受到凱米颱風影響及西南氣流豪雨，中南部蔬菜產區嚴重受損，台北農產運銷公司平均蔬菜價仍比前日價格高。台北市市場處表示，葉菜...

風災中斷9天 台鐵北迴線搶通

台鐵北迴線因凱米颱風造成花蓮和仁到崇德間路段土石流淹沒軌道，交通中斷9天後，昨搶通，首班對號列車清晨5時54分準時發出，...

高雄提35億治水整建計畫 卓揆：將挪災害準備金應急

行政院長卓榮泰今風塵僕僕南下高雄勘災並視察高雄災後整建計畫，一整天下來，從山區到山下，淨水廠到滯洪池，路程計算跑了約40...

高雄提35億治水整建計畫 卓揆：將挪災害準備金應急

行政院長卓榮泰今風塵僕僕南下高雄勘災並視察高雄災後整建計畫，一整天下來，從山區到山下，淨水廠到滯洪池，路程計算跑了約40...

凱米重創高雄工業區 卓揆巡受災廠商允諾降利貸款利率

凱米風重創高雄，行政院長卓榮泰今天下午視察高雄仁武產園區，一路看路邊仍有廠商剛清出的垃圾，又巡看過廠商對這次淹水的標示高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。