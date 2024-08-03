風災中斷9天 台鐵北迴線搶通

台鐵北迴線因凱米颱風造成花蓮和仁到崇德間路段土石流淹沒軌道，交通中斷9天後，昨搶通，首班對號列車清晨5時54分準時發出，不過搭乘的民眾不多，有泰籍遊客趕著搭車返國，也有花蓮小夫妻要出國，原本要走南迴，聽到北迴線通車趕緊換票，一早來搭車。

另，行政院長卓榮泰昨到高雄勘災，到桃源區視察明霸克露橋復建進度，卓揆要求鋼便橋務必在10月15日如期如質完成，給居民一條安全的路回家。

凱米颱風後台北─花蓮間鐵公路雙雙中斷，花蓮人想北上，只能選擇搶機票、搭輪船，或從南迴線繞一大圈北上。蘇花公路在7月30日搶通，鐵路北迴線昨也恢復，但因小清水溪橋梁遭沖毀，西正線要到年底才能重建完成，這段期間暫以東正線單線雙向通行。

花蓮火車站昨晨5時54分開出第一班對號列車203次普悠瑪號，民眾推著行李箱來搭車，愈接近上班時間，人潮慢慢增加。

吳先生一早推著行李箱來搭車，他和妻子今要出國旅遊，他擔心交通不便，提早一天出發北上，他說，原本已做好心理準備，必須花好幾個小時從南部繞一大圈北上，前天傍晚得知提前通車十分開心，趕緊換票，昨天搭第一班車北上，「很感謝台鐵人員這段時間辛苦搶修，不會抱怨。」

家住宜蘭、在台北工作的謝先生說，因鐵路中斷已經2周沒回家，原本登記輪船，鐵路恢復就改搭火車，還是火車方便。還有泰國遊客在民宿老闆陪同下來搭首班車上台北，返回泰國。

花蓮縣接連受到地震、強颱重創觀光，不只市區業者苦哈哈，沿海豐濱鄉遊客也大減，鄉公所8、9月各規畫一場「Romadiw」演唱會與市集，還加碼推出閒晃小旅行，免費載遊客從花蓮轉運站搭車到豐濱，乘船遊覽秀姑巒溪出海口，走訪生態藝術村，再聽歌逛市集，每場80個名額即起報名。

凱米颱風也重創高雄，卓榮泰昨表示慚愧，因為明霸克露橋的字義應是「希望之橋」，卻仍在搶修，難以想像山上有多少土石流，造成地貌大幅改變。

卓榮泰說，公路局南區養護工程分局搶修明霸克露橋，第一階段7月30日完成，第二階段預計8月17日完成，第三階段的簡易鋼便橋務必在10月15日如期如質完成。高雄市長陳其邁建議未來橋梁改建應加高橋墩，因應超大豪雨與極端天氣挑戰。

（記者王燕華、王勇超、林保光、石秀華、王昭月）