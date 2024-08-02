憂東部鐵路受影響至年底 黃建賓向中央提3訴求

台鐵北迴線、縱貫線今天起恢復行駛，但部分路段要年底才能完全修復。國民黨立委黃建賓向交通部提出，要解決短期東部民眾通行受影響的問題等3訴求。

黃建賓辦公室今天發布新聞稿表示，根據台鐵公告，北迴線和平至崇德間東正線恢復單線雙向通車，但因受初期限速慢行影響，這路段各次列車平均延誤約20至30分鐘。

另因北迴線K53+800小清水溪橋梁預估今年12月底才能搶修完成恢復通車，台鐵計畫於8月30日起至恢復雙線正常行駛止，進行部分列車時刻調整，8月30日以後之對號列車車票延後至8月16日0時起開放訂票。

黃建賓表示，感謝所有第一線人員連日搶修，讓北迴線能比預期提早恢復通車，他也向交通部提出3點訴求，以確保所有東部鄉親通行安全及便利性。

第1，持續搶修期間，務必確保人員安全，持續監測受颱風凱米影響路段及地勢敏感路段，相關橋梁要完成技師鑑定，確實檢查施工項目，讓民眾能夠搭得安心。第2，在東部鐵路未完全恢復雙線正常行駛前，持續增加南迴班次及爭取增加北東航班，以因應東部民眾南來北往需求，但上個月他發函給交通部，至今未獲任何回應。

第3，對於交通部近期喊出鐵路改線、高鐵延伸台東等政策構想，樂見中央願意正視東部交通易受地震、颱風高度影響的長年問題，但更重要的是，中央應早日落實花東鐵路全面雙軌、電氣化，提升穩定的運輸量能，這才是東部民眾首要的需求。