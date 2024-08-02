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工程會啟動凱米災後巡查專案 首站赴連江縣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院卓榮泰院長昨日指示行政院公共工程委員會成立協助地方政府加速凱米颱風公共設施災害復建專案，工程會2日立即啟動巡查專案，首站前往連江縣。連江縣目前初估公共設施災後復建經費約2,100萬元，不過，經現勘瞭解，該金額僅公路類損壞復建費用，其他類型的費用尚待連江縣政府估算後提出。

在工程會主委陳金德指揮下，工程會將從今日起，分別由陳金德、副主委陳為祥、副主委李怡德及主任秘書羅天健率領同仁，兵分多路前往各地進行巡檢，協助盤點地方公共設施災後復原經費不足部分，以加速後續中央撥補及地方展開實質復原工作時程。

工程會指出，連江縣目前初估公共設施災後復建經費約2,100萬元，不過，經現勘瞭解，該金額僅公路類損壞復建費用，其他類型的費用尚待連江縣政府估算後提出。

工程會在縣府陪同赴公路邊坡、漁港設施及港埠大樓瞭解災損狀況，工程會特別提醒縣府，有些復建工程具時效性，可先行提報行政院，工程會將依照即報即審機制，盡速予以核定。

工程會表示，風災過後，地方政府皆於第一時間投注人力、物力先行搶修。各直轄市及縣市政府今年災害準備金如用罄，就後續公共設施復建之需求，工程會已於7月26日發函各地方政府提醒，應循「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」報請行政院協助，工程會將依即報即審原則，提供各項協助。

凱米颱風 行政院

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