幫凱米颱風受災戶度難關 三步驟能申請稅捐減免

凱米颱風造成部分地區出現嚴重災情，財政部高雄國稅局近日提醒，民眾發生財產損失時，要謹記「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」三步驟，才能向所轄國稅局申請稅捐減免，且要在災害發生後30日內申請。

高雄國稅局進一步說明，民眾如因凱米颱風，無法於法定期間內繳清稅捐者，可於規定繳納期間內，檢附相關證明文件，例如經稅捐稽徵機關或其他有關機關核發之災害證明文件、因受災而領取機關、團體救助金、賑助金等或政府列冊之受災戶並填寫「個人（營利事業）因天災事變不可抗力之事由申請延期或分期繳納稅捐申請書」，就能申請延期或分期繳納，延期最長1年，分期最長3年、36期。

高雄國稅局提醒，納稅人除了可以臨櫃辦理與書面郵寄申請外，也可到財政部稅務入口網，透過線上申請稅捐減免及延期或分期繳納稅捐，快速又省時。

高雄國稅局指出，相關所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等災害損失減免申請書表、應檢附之證明文件及線上申辦路徑，已彙整於網站「災害損失報備專區」，民眾若仍有問題，可撥打免付費專線詢問，或用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

另外，考量小規模營業人受颱風影響造成營業收入減少或甚至無法營業，高雄國稅局亦祭出減免營業稅等方式，協助度過難關，從7月24日至同年8月2日共10天之查定銷售額及營業稅額均調減為0元，營業人若遇到特殊情形也可自行提出申請。