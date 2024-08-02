台29線那瑪夏便道提前搶通 僅開放5噸以下小型車

颱風凱米侵襲造成高雄那瑪夏聯外交通受阻，南區養護工程分局自南北兩端日夜趕工，今天上午9時首次開放台29線臨11便道那瑪夏至五里埔段，初期僅開放5噸以下小型車。

交通部公路局南區養護工程分局今天發布新聞稿指出，颱風凱米帶來強烈豪雨重創南部山區，高雄那瑪夏區台29線臨11便道多處路基流失沖損，致居民主要聯外道路受阻。南區養護工程分局搶修團隊由南（甲仙端）、北（那瑪夏端）兩端分頭並進日夜趕工，今天上午9時首次開放台29線臨11便道0K至12K那瑪夏至五里埔段。

南區養護工程分局表示，路段初期開放5噸以下小型車通行，通行時間為每天上午9時至9時30分、中午12時至12時30分、下午3時至3時30分；僅開放當地居民、農產及救災物資運輸使用，通行時段若經評估有安全顧慮將立即暫停通行，以策安全。後續將持續路基路面加強作業，再視修復進度滾動檢討開放通行策略與時段。

甲仙工務段長鄭敏華表示，這次共有62車次部落民眾經工程車輛戒護通行。部落民眾歷經多天繞行替代道路交通不便，終於可以行駛台29線對外通行，且滿臉笑容向搶災工作人員加油打氣。