鴻盛88輪擱淺完成除油 高雄茄萣油污染危機解除

颱風凱米導致蒙古籍鴻盛88（HONG SHENG 88）輪擱淺在高雄茄萣區興達港北側的防波堤，航港局指出，為避免災害擴大造成海洋污染，已展開該輪殘油移除作業，並同步展開該輪漂流至岸際的貨櫃與外流貨物的清除工作，其中抽油作業已順利於8月1日下午完成，同時也已完成興達港觀光漁市前方海岸線的清除工作，剩餘海岸線部分亦加速清除，以將環境影響降至最低。

颱風凱米導致蒙古籍鴻盛88（HONG SHENG 88）輪擱淺後，航港局在聯繫船東與保險公司未獲回應後，於最短時間內依商港法相關規定進行緊急應變，優先辦理該輪殘油移除作業，於8月1日下午完成70噸燃油的抽除作業，解除海洋油污染危機，目前會同高雄市環保局持續清除該輪漂流至岸際的貨櫃，以及因櫃體破損流出的貨物，並規劃船體移除作業，以儘早恢復海岸原貌。

航港局表示，鴻盛88輪是雜貨船，總噸位3,232，擱淺當時載有38只貨櫃、殘餘70噸燃油，在本次8艘擱淺船舶中噸位與剩餘油量的排名均為第2高，且擱淺位置在防波堤，葉協隆局長在應變先期階段即已指示優先處置該輪，依法促請該輪船東與保險公司應變，惟其均處於失聯狀態，為避免災害擴大造成海洋污染，航港局立即展開該輪殘油移除作業，並同步展開該輪漂流至岸際的貨櫃與外流貨物的清除工作，其中抽油作業已順利於8月1日下午完成，至貨櫃(物)的清除，在高雄市環保局及國軍8軍團的大力協助下，已完成興達港觀光漁市前方海岸線的清除工作，剩餘海岸線部分亦加速清除，以將環境影響降至最低。

航港局進一步說明，本次擱淺的8艘船舶，已完成鴻盛88、依莉安娜(IRIANA)、新利(XIN LI)、巴西亞(BASIA)及阿諾(ALANO)等5艘船舶抽油作業，至擱淺於屏東東港沙岸的吉娜(GINAN)輪，船體結構與動力均維持正常，經初步評估可採全船拖帶方式移除，不辦理抽油作業，該等船舶已抽除及可安全處置的油料已超過全部擱淺船舶剩餘油料總數的90%，海洋污染風險已大幅降低，目前持續辦理凱達(KETA)與多芬(DOLPHIN)二船的抽油作業，預計於8月10日前完成，以澈底解除本次擱淺船舶對海洋造成的油污染危機。