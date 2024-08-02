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台南善化六分寮堤防掏空400米 民代爭取到6千萬重建
凱米颱風重創善化六分寮曾文溪堤防造成水患。立委陳亭妃表示，今邀集水利署副署長吳宗憲、市府水利局等單位會勘，決議400米掏空堤防區段全面重建，總經費達6000萬元，即刻規畫設計，要求明年汛期來臨前全面完工。
陳亭妃說，颱風來襲堤防開始滲水時接獲議員李偉智通報，就已要求水利署馬上以消坡塊協助阻水。雨一停馬上灌漿，災後立即會同李偉智、六分里里長蘇文俊、六德里里長楊駕及在地居民了解災況。
陳亭妃說，她也爭取用地面雷達全面檢測其他區段堤防，如顯示有掏空，立即灌漿補強，保固堤防安全，「完整守護善化六分寮居民家園」。
李偉智說，感謝陳亭妃在地方發現曾文溪護岸出現裂縫，第一時間就先協助調動消波塊強化護岸，並立即安排護岸補強工程。連日來邀集政府官員深入地方勘災。民眾擔心其他區段堤防也有不知的掏空危機，也爭取用地面雷達全面檢測。
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