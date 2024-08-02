凱米釀災 公共工程重建逾61億元

強颱凱米豪雨致災，全台公共工程復原重建經費初估六十一點六億元、農損逾廿七億元，北迴線與縱貫線鐵路、省道修復經費也破十一億元。行政院長卓榮泰昨在行政院會鞠躬感謝救災人員，並指示鐵公路修復應注意安全、留意物價波動及農損從寬認定等。

內政部、經濟部、交通部、農業部、國防部、工程會及原民會，昨在行政院會報告「凱米颱風應變處置及災後復原重建工作」，政院指出，此次災後復原將採專案處理，期盼盡速回歸正常生活。

針對公路災損，交通部統計此次共有卅六處阻斷，目前台廿線明霸克露橋鋼便橋流失及台二十九線路基流失等公路阻斷尚未搶通，將趕工力拚八月中旬搶通。至於鐵路復原，北迴線估計需一億六百四十萬元，縱貫線需三千萬元。

卓榮泰昨到台南、嘉義勘災，卓指出，行政院今年可再拿出災害準備金、第二預備金救急，另希望多匡列經費，作為今年救急所用，明年就要系統性編列預算，將要求主計處匡列防洪、治水預算。

卓榮泰也說，過去前瞻八年八百億元、六年六百億元等計畫做了很多，應有功效，但還是發現有些地方如能做得更好，也許事情就不會像這樣子，將把經費用到更系統性、結構性的問題上，明年將匡列較多錢，包括前瞻最後一期還有七百億元，因應風災改善治水、交通。

農業部統計，截至七月底，農業災損達廿七億八三一○萬元，災損最高的縣市依序為雲林縣的百分之廿五，其次為嘉義縣與屏東縣。品項以香蕉受創破兩億元最多；畜產損失兩億六六六○萬元，以雞為大宗；漁產受影響達五億八三二八萬元，又以牡蠣受創兩億餘元最多。

立委蔡易餘向卓榮泰反映，浮棚式蚵架現金救助每棚六千元，廿年來從未調整，盼隨物價上漲調高；卓榮泰說，任何補助對農漁民非常不足，但是現行辦法就是如此，會請農業部好好檢討，要符合社會需求。