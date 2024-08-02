台鐵縱貫線、北迴線 提前今復駛

凱米颱風影響，台鐵縱貫線（嘉義=新營間）因八掌溪溢流，於南靖=後壁間八掌溪橋南橋台路基遭沖刷淘空，預計今天首班車前搶通；北迴線（和仁=崇德間）遭土石流淹沒，小清水溪橋西正線也沖毀，造成雙線不通，預計明天以單線雙向通車。台鐵公司表示，經搶修並完成安全檢視，兩條主線全線列車提前到今天首班車起恢復正常行駛。

凱米颱風遠離後，嘉義水上與台南後壁車站之間只能靠公路客運接駁，台鐵董事長杜微說，歷經多日搶修，昨天完成試運轉無虞後，西部幹線將全部通車。台鐵嘉義工務段表示，為安全起見，列車行經經八掌溪橋路段，這幾天將減速至時速卅公里以下。

北迴線因小清水溪橋梁西正線遭沖毀、東正線軌道土石淤積十五公尺受阻，杜微說，東正線持續搶修完成，列車也會提早在今恢復雙向進行，西正線搶修得較晚，可能要到年底。

台鐵公司預估，受搶通初期限速慢行影響，通過嘉義=新營間路段，各次列車平均延誤約十分鐘；和平=崇德間該路段各次列車平均延誤約廿至卅分鐘。

另外，因北迴線小清水溪橋梁西正線年底才能通車，為避免列車誤點影響旅客行程安排，規畫八月卅日起，至東部幹線恢復雙線正常行駛之前，會調整部分列車時刻，八月卅日以後的對號列車車票，延後至十六日○時起開放訂票。

台鐵在北迴線通車前，協調客運業者配合蘇花公路三時段開放通行時間，在花蓮新城至和平火車站間，免費接駁疏運旅客。台鐵昨指出，北迴線首班車今恢復單線雙向通車，接駁車在通車後取消。

凱米颱風重創花蓮北上鐵公路交通，蘇花公路已搶通，每天三時段放行，縣議員魏嘉賢昨籲請交通部協調客運業者，增開花蓮轉運站到宜蘭蘇澳或羅東轉運站的班車，方便花蓮北上民眾在宜蘭轉乘。

首都客運板橋到花蓮的北花線，從地震後停駛。對於議員的建議，首都總經理李建文說，目前鐵公路都不穩定，恐怕民眾也不願意搭乘，該建議的可行性不高。