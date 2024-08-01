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颱風農損擴大至29億元 香蕉、雞、牡蠣損失都逾2億元

中央社／ 台北1日電
凱米過境，雲林縣農損金額冠全台。圖／聯合報系資料照片
凱米過境，雲林縣農損金額冠全台。圖／聯合報系資料照片

農業部持續更新颱風凱米農損統計，截至今天傍晚5時止，全台農業產物及民間設施損失新台幣29億517萬元，以雲林縣損失6億8554萬元為最多，香蕉、雞、牡蠣損失都逾2億元。

農業部發布資訊指出，颱風凱米農損各縣市受損排序以雲林縣損失6億8554萬元、占前述全台農業產物及民間設施損失新台幣29億517萬元的24%為最多，其次是嘉義縣損失4億2098萬元、占14%，第三是屏東縣損失4億714萬元、占14%。

以及台南市損失3億8467萬元、占13%，高雄市損失2億9593萬元、占10%，台中市損失1億9273萬元、占7%，彰化縣損失1億5841萬元、占5%，南投縣損失1億3125萬元、占5%等較為嚴重。

其中農產損失19億670萬元（含養蜂損失68萬元），農作物被害面積2萬3630公頃，損害程度27%，換算無收穫面積6417公頃。

前5大受損作物依序為香蕉損失2億8251.9萬元，梨損失1億6860萬元、番石榴損失1億6676.8萬元、柳橙損失1億3814.2萬元，以及竹筍損失9455.9萬元等。

畜產損失2億6754萬元，主要是雞損失192萬隻，受損金額2億2061萬元，其次為鴨、豬及鵝等。漁產損失5億8328萬元，主要是牡蠣受損2億3553萬元，其次為虱目魚及文蛤等。

林產損失1153萬元，主要是竹林受損658萬元，其次為森林副產物-竹筍、林木。另外，民間設施損失1億3613萬元，包含農田埋沒55.7公頃，農田流失12.95公頃，以及農業、畜禽與漁業設施損失等。

有關現金救助及低利貸款地區、項目，農業部已於官網公告。

凱米颱風

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