苗61線路基掏空急封閉 往雪見遊憩區改道卓蘭

颱風凱米過後，連日午後大雨，大湖鄉苗61線2公里處路基掏空，交通暫時中斷，緊急封閉搶修，該路段是往雪見遊憩區聯絡道之一，遊客可改道由卓蘭前往雪見。

苗栗縣政府工務處今天表示，大湖鄉苗61線往中興方向約2公里處，因連日午後間歇性大雨造成道路下邊坡掏空，路基嚴重流失，為確保用路通行安全，已緊急封閉該路段，用路人可從苗62線繞道，經泰安國中小前往大、小南勢地區。

轄區大湖分局警方指出，該路段交通暫時中斷，待廠商處理搶修後視情況解除管制，封閉時程尚未可知。

苗61線也是大湖往雪見遊憩區聯絡道路之一。雪霸國家公園雪見管理站主任潘振彰告訴中央社記者，遊客前往雪見遊憩區可從苗栗縣大湖鄉經苗61線往司馬限林道上山；另一個選擇是從卓蘭鎮140縣道經士林壩、泰安鄉梅園、天狗部落，再接司馬限林道前往。

潘振彰指出，因目前苗61線2公里處道路封閉，遊客可改道卓蘭前往雪見，不過近日午後山區仍易有大雨，請遊客留意天氣預報，注意行車安全。