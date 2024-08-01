協助地方創生度過凱米風災 國發基金推出振興融資方案

為協助受凱米颱風影響的地方創生事業度過災情衝擊，國發會主委劉鏡清1日宣布「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」。透過放寬適用對象、利息補貼（補貼2.22%）、十成信用保證及信保手續費政府出等四大措施，協助地方創生事業發展營運或受天然災害影響取得復甦及振興所需資金。方案即日啟動，至2025年6月30日止皆可申請。

劉鏡清表示，打造創生廊帶，讓地方創生成為均衡台灣基石為重要政策方向。這次凱米颱風對地方創生事業所造成衝擊，救災如救火，刻不容緩，因此國發基金於最短時間內研提協助地方創生事業振興融資方案。

國發基金將提供信用保證專款，協助地方創生事業在貸款額度500萬元內，提供多項優惠措施，包括：1. 放寬適用對象：將獲選為國家發展委員會地方創生青年培力工作站之申請單位、獎勵青年投入之地方創生事業及通過「行政院地方創生會報」工作會議認定之地方創生事業納入適用對象。2. 利息補貼：依中華郵政2年定期儲金機動利率（現為1.72%）的基礎上，額外加碼0.5%。3. 信用成數加碼至十成：保證成數由原9成加碼至10成。4. 信保手續費政府出：全額補貼信用保證手續費。

國發會表示，國發基金除地方創生事業振興融資方案外，創業天使投資方案及其他各項投資方案也將加強協助業者申請，希望協助地方創生事業共同度過風災難關。