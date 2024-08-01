颱風凱米釀災 卓榮泰感謝救災人員

颱風凱米釀災，行政院長卓榮泰今天在行政院會聽取凱米颱風應變處置及災後復原重建工作，特意感謝救災人員，並指示鐵公路修復應注意安全、留意物價波動以及農損應從寬認定等。

行政院會今天由交通部、農業部、經濟部、內政部、國防部、工程會、原民會等報告凱米颱風應變處置及災後復原重建工作。全台農損截至昨天為止逾新台幣27億元、公共工程復原重建經費初估61.6億元，另外北迴線與縱貫線鐵路修復經費也破1億元。

行政院發言人陳世凱今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，颱風造成重大損失，已有11名民眾不幸死亡、1名失蹤、904位受傷，他要代表政府向傷亡家屬表示最大致意與慰問，也會透過現行各種法定機制給予慰問，請各部會首長持續關懷，也請地方首長一併對家屬表達最大敬意。

卓榮泰提到，此次颱風也有許多國軍弟兄姊妹投入，當第一次縣市首長要求國軍協助時，他立即向總統賴清德報告，賴總統也第一時間指示，地方有需要，國軍就協助，應變中心有任何需要就跟當地指揮系統聯繫。

卓榮泰說，台電、台水、台鐵、公路系統、警消人員、國軍、地方政府團隊、農會跟水利單位在這次發揮極大的效率，把災害降低，他要代表民眾向在場的首長、不在場的弟兄姊妹們表示感謝。

他也提到，過去8年800億的治水工程已展現相當成效，但絕對不以此為滿，政府正籌編明年度總預算，將盡量納入治水和交通所需預算，盼儘速在明年即時補上，讓民眾恢復正常生活。

卓榮泰會中也提醒，極端氣候情形下，未來強降雨機率還是很大，希望交通部氣象署持續提供正確資訊、及早預告與因應；二，鐵公路修復以修復人員安全列為第一優先，在這個情況下，按時恢復通車；三，農損實際情況，請各縣市按時上報，並要從寬認定、簡化流程，補償確實到位。

他還說，此次農作物淹水狀況非常多，面對未來可能的病毒害問題，請農業單位全面消毒環境安全，另外，行政院副院長鄭麗君負責物價小組會議，須注意物價波動是否有人為操作。