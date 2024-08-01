快訊

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

南二段登山客3人遇凱米颱風罹難 登山界嘆「硬趕路」丟命

凱米颱風釀災阻斷鐵、公路 交通部估復原經費約12億

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部表示，公路災損有36處阻斷，重大災點路線包含「蘇花公路」共4條路線，復原經費需10億4,800萬元，預計8月中旬全數搶通完成。圖為凱米颱風期間，高雄市九如四路淹水情況。記者劉學聖／攝影
交通部表示，公路災損有36處阻斷，重大災點路線包含「蘇花公路」共4條路線，復原經費需10億4,800萬元，預計8月中旬全數搶通完成。圖為凱米颱風期間，高雄市九如四路淹水情況。記者劉學聖／攝影

凱米颱風帶來豪雨，造成蘇花鐵公路廊及中南部地區鐵公路受損嚴重。交通部表示，公路災損有36處阻斷，重大災點路線包含「蘇花公路」共4條路線，復原經費需10億4,800萬元，預計8月中旬全數搶通完成。鐵路災損包含縱貫線、北迴線，復原經費需1億3,640萬元，預計年底全數搶修完成。交通部強調，航港局提供海運疏運、鐵路與客運加開班次，已積極處置及重建。

交通部表示，公路災損主要計有36處阻斷，幸在颱風前已辦理48處預警性封閉公路，無人傷亡，其中有孤島情形之2處路段(台9線161.3K匯德隧北口、台20線雪峰橋便道)已在2024年7月30日下午5時前搶通，民眾已脫困。又台20線明霸克露橋鋼便橋流失及台29線(那瑪夏~杉林)路基流失等公路阻斷尚未搶通，公路局持續積極趕工，預計2024年8月中旬可完成搶通，儘速提供民眾通行需求。

在鐵路方面，台鐵縱貫線南靖-後壁間八掌溪橋南橋台路基掏空30m，及北迴線和仁-崇德間共4處地點路線中斷，經臺鐵公司動員人員機具緊急搶修，縱貫線預計113年8月2日搶通東正線，8月3日搶通西正線；北迴線(和仁=崇德間)K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月，東正線預計於113年8月3日搶修完成後以單線雙向運行。

交通部進一步說明，在臺鐵北迴線及縱貫線未搶通前，會持續提供鐵路區間及公路接駁服務。北迴線部分，臺鐵公司每日加開宜蘭=和平及花蓮=崇德間各8列次區間車，並自7月31起新城-和平每日分3時段開行免費接駁客運班車。

另交通部航港局自7月28日起至8月3日協調新臺馬輪、澎湖輪及凱旋1號支援蘇花海運備援，截至7月30日止新臺馬輪共計開航6航次，疏運3,005人次及車輛322輛。7月31日至8月3日將由澎湖輪及凱旋1號接續提供蘇花海運運輸服務往返共11個航班，以確保於鐵路搶通前，東部往返北部交通無虞。

交通部 凱米颱風 災損 臺鐵 航港局

延伸閱讀

凱米災後重建…各縣市提復建經費逾61.6億 高雄還沒開口

凱米淹水戶最高獲5萬補助 企業2大災後貸款內容一次看

凱米颱風釀8外籍船舶擱淺 8月10日前全數完成移除作業

一張照看高雄凱米前後機車兩樣情 網揭慘況：車流量明顯變少

相關新聞

台鐵全線提前搶通！縱貫線、北迴線2日起全面復駛

凱米颱風影響，台鐵縱貫線（嘉義=新營間）因八掌溪溢流，於南靖=後壁間八掌溪橋南橋台路基遭沖刷掏空；北迴線（和仁=崇德間）...

凱米災後重建…各縣市提復建經費逾61.6億 高雄還沒開口

強颱凱米豪雨致災，各部會今天赴行政院會報告災後復健經費，針對工程建設，目前已有16縣市提出逾61.6億元，其中以嘉義縣2...

凱米淹水戶最高獲5萬補助 企業2大災後貸款內容一次看

強颱凱米狹豪雨釀災，行政院會今天拍板相關補助措施，淹水以50公分為標準，政院加碼一般戶、低收及中低收入戶各補貼2萬元，中...

凱米颱風釀災阻斷鐵、公路 交通部估復原經費約12億

凱米颱風帶來豪雨，造成蘇花鐵公路廊及中南部地區鐵公路受損嚴重。交通部表示，公路災損有36處阻斷，重大災點路線包含「蘇花公...

凱米颱風釀8外籍船舶擱淺 8月10日前全數完成移除作業

凱米颱風肆虐導致8艘外籍船舶擱淺於中南部，航港局繼完成巴西亞（BASIA）、阿諾（ALANO）及新利（XIN LI）輪抽...

八掌溪潰堤釀災民眾欲提國賠 政院：該追究定會究責

凱米颱風襲台，造成中南部淹水嚴重，其中在台南後壁區甚至因八掌溪潰堤出現淹水最深兩米的狀況，在地區居民提出要提出國賠。對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。