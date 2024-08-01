凱米颱風釀災阻斷鐵、公路 交通部估復原經費約12億

凱米颱風帶來豪雨，造成蘇花鐵公路廊及中南部地區鐵公路受損嚴重。交通部表示，公路災損有36處阻斷，重大災點路線包含「蘇花公路」共4條路線，復原經費需10億4,800萬元，預計8月中旬全數搶通完成。鐵路災損包含縱貫線、北迴線，復原經費需1億3,640萬元，預計年底全數搶修完成。交通部強調，航港局提供海運疏運、鐵路與客運加開班次，已積極處置及重建。

交通部表示，公路災損主要計有36處阻斷，幸在颱風前已辦理48處預警性封閉公路，無人傷亡，其中有孤島情形之2處路段(台9線161.3K匯德隧北口、台20線雪峰橋便道)已在2024年7月30日下午5時前搶通，民眾已脫困。又台20線明霸克露橋鋼便橋流失及台29線(那瑪夏~杉林)路基流失等公路阻斷尚未搶通，公路局持續積極趕工，預計2024年8月中旬可完成搶通，儘速提供民眾通行需求。

在鐵路方面，台鐵縱貫線南靖-後壁間八掌溪橋南橋台路基掏空30m，及北迴線和仁-崇德間共4處地點路線中斷，經臺鐵公司動員人員機具緊急搶修，縱貫線預計113年8月2日搶通東正線，8月3日搶通西正線；北迴線(和仁=崇德間)K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月，東正線預計於113年8月3日搶修完成後以單線雙向運行。

交通部進一步說明，在臺鐵北迴線及縱貫線未搶通前，會持續提供鐵路區間及公路接駁服務。北迴線部分，臺鐵公司每日加開宜蘭=和平及花蓮=崇德間各8列次區間車，並自7月31起新城-和平每日分3時段開行免費接駁客運班車。

另交通部航港局自7月28日起至8月3日協調新臺馬輪、澎湖輪及凱旋1號支援蘇花海運備援，截至7月30日止新臺馬輪共計開航6航次，疏運3,005人次及車輛322輛。7月31日至8月3日將由澎湖輪及凱旋1號接續提供蘇花海運運輸服務往返共11個航班，以確保於鐵路搶通前，東部往返北部交通無虞。