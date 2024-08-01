颱風凱米致災 漁業署估中秋前牡蠣減量1到2成

颱風凱米農損在漁產方面，以牡蠣損失最重。中秋節將至，牡蠣是常見烤肉食材，漁業署估計8月減產1到2成，價格將上漲，越南進口量會增加，但國產價格不會突然漲多，同時已展開混充查驗工作。

颱風凱米對牡蠣產業影響大，產量、價格、進口混充等議題受民眾關注，漁業署副署長陳建佑接受中央社記者電話訪問指出，目前以嘉義沿海養殖受損較嚴重。

陳建佑表示，截至今天上午，彙整產地各地方政府通報數據顯示，迄今帶殼牡蠣受損的重量為6846公噸，換算去殼後的牡蠣肉重量約減產900到1000公噸。

陳建佑並說，對比牡蠣盛產期單月產量1500到1800公噸，看似減產比例過半，但還要綜合考量澎湖、台南等產地可補充供應，因此估計8月單月國產牡蠣減產1到2成。

牡蠣價格方面，陳建佑表示，災前產地收購價每台斤新台幣165到170元，災後會上揚；去年越南進口量4053公噸，已是國產近3年平均年產量1.68萬公噸的2成，加上風災減產，進口價每台斤比國產產地價少30到40元、具優勢，因此國產產地價會從每台斤漲5到10元為單位測試市場接受度，不會一下子漲多，避免助長進口市占率再攀升。

防進口混充國產牡蠣方面，陳建佑說，今年已啟動產地檢驗，近日公布1件產地混充被開罰案例，連同行政院食安辦指揮衛生單位在市場末端抽驗，雙管齊下加強抽驗，以確保消費者權益。

陳建佑呼籲消費者優先選購國產牡蠣，在地生產上市絕對比進口新鮮，再者會強化QR Code標示，讓民眾購買時可確認是國產。

截至7月31日傍晚，農業部彙整各地方政府通報，估計農業產物及民間設施損失27億8310萬元；其中漁產損失金額估計為5億8328萬元，主要品項為牡蠣，換算災損面積3304公頃，受損金額2億3553萬元，其次為虱目魚及文蛤等。