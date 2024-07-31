災後忙復耕！產銷履歷環境補貼 申請延長至8月底
颱風凱米襲台農損累計逾新台幣27億元，且彙報持續更新中；農糧署今天表示，為讓農民專心處理復耕，113年度產銷履歷農糧產品環境補貼申請截止日，由7月31日延長至8月31日。
為讓受颱風凱米影響的農民專心復耕，農業部農糧署發布資訊指出，113年度產銷履歷農糧產品環境補貼延長申請期限至8月31日。
農糧署並提醒，自113年度起，環境補貼申請已全面線上化，通過產銷履歷農糧產品驗證的農產品經營者，可於期限內上線「農糧產品產銷履歷環境補貼申請與審查作業系統」https://taps.afa.gov.tw/admin/送出申請，若有疑義，可去電免費諮詢專線0800-580-111，或洽「產銷履歷大小事」官方LINE@諮詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言