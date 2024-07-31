凱米颱風重創中南部 政院將成立專案協助賑災

行政院會8月1日預計要報告各部會針對凱米颱風災後復原重建相關報告，政院官員今日表示，凱米颱風災後復原，將比照403地震以專案處理，重建復原經費還須與主計總處討論，預計會先盤點各部會公務預算支應。另外，高雄淹水災情慘重，官員也在思考是否修法，要求未來建商在興建大樓時，必須強制裝設防水閘門。

凱米颱風侵台造成中南部嚴重災情，政院官員指出，在5月30日開始中央就已開始整備，迎接接下來的颱風季，在凱米颱風撲台之前，國家災害防救科技中心事前已經預警，這次雨量將高達1,800毫米，並通知各縣市依據預測情資決定是否停班、停課。

至於災後重建，政院官員表示，將比照403花蓮地震方式，以專案處理，盤點各部會的公務預算來支應，暫時並不考慮編列特別預算，未來行政院也會召開會議討論進一步精進救災的做法，他強調，並非要檢討各有關單位，而是希望把經驗提供給各縣市，將災防工作做得更嚴密。

對於未來防災的做法，官員表示，民眾還是要有災防意識，像是加強居家大樓的防水措施。他也提到，正在思考是否修改相關建築法規，要求建商在興建大樓時，建案的公共設施必須包含防水閘門。

此外，民主進步黨今日召開第21屆第一次中執會，會前舉行中常執委及中評委宣誓就職典禮，並由主席賴總統親自完成監交。賴總統會中也針對凱米颱風影響台灣表示，凱米颱風來襲，造成全國超過1萬5千起災情，農業產物及民間設施損失，目前累計超過數十億元；許多地區也發生淹水、土石流，造成國人房屋、車輛等生命財產的災損。行政院也已經宣布從速、從寬、從優的賑災作為，希望在中央地方全力合作下，民眾能盡早恢復日常、降低災損。

賴總統也強調，接下來，也要請各位黨公職，能在範圍所及內，協助受災民眾申請各項補助，也能夠協助宣傳中央的紓困政策，讓更多有需要的人可以申請、獲得幫助。並提到，這次颱風的災情，也顯示在極端氣候下，強化社會韌性的重要性。「我們要擁有更強大、有彈性的救災體制，也要有能夠抵抗天災地變的基礎關鍵設施。社會韌性的重要性，是要在平時就準備就緒、從各個層面強化台灣的體質，就不會畏懼任何突如其來的災害，也有能力第一時間妥善因應」。