台鐵搶修多處軌道 產工籲重視人員安全

颱風凱米重創台鐵軌道，多處必須進行修復工程，台鐵產業工會今天指出，台鐵應重視搶通人員的安全，重新評估受損狀況，否則只會一再進入搶通與停駛的惡性循環。

台鐵產業工會今天發聲明指出，受颱風凱米影響，台鐵近期多處軌道因此須進行修復工程，且周邊施工環境也因颱風影響有施工風險，上週花蓮崇德段山崩險些造成員工活埋，然而交通部與台鐵公司卻只是暫停夜間施工。

產工表示，台鐵持續「搶修」觀念，這在壓縮施工時間之下，犧牲的是完整安全評估及防護措施，是一個不顧員工及旅客安全的決策。

產工指出，4月花東強震過後，台鐵在短時間內搶修通車，然而陸續發生落石砸落自強號、掉落至軌道上等事故，早顯示花東線需要的不僅是搶通。

產工說，台鐵應對周遭防護再進行評估與強化工程，否則只會一再進入搶通與停駛的惡性循環，讓旅客更加不信任台鐵能提供安全的運輸，更是置所有員工於職安風險之中。

產工呼籲，台鐵應重視搶通人員的安全，重新評估受損狀況，寧可「無限期該區間暫停行駛」，直到修復確保安全無虞、防護措施完善，再公告周知即將恢復行駛，也不要再發生搶通後再度發生事故的狀況。

台鐵產工也提到，這次颱風影響範圍包含東西幹線，在尚未修復前應分割成南北運轉，台鐵應清楚告知旅客，北線最長就是蘇澳到嘉義、南線最長則是花蓮到新營，並重新安排車次運作，避免旅客到停駛路段後才在接駁站大排長龍或是買不到票，衍生不必要的糾紛。