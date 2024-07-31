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颱風凱米農損27億元 跨部會稽查防哄抬物價

中央社／ 台北31日電

農業部更新颱風凱米農損統計，截至今天上午11時，農業產物及民間設施損失新台幣27億1618萬元。農業部長陳駿季說，行政院會啟動跨部會聯合稽查，避免不肖業者任意哄抬物價。

針對最新農損金額，農業部發布新聞說明，以雲林縣損失6億8438萬元、占25%最多，嘉義縣損失4億1107萬元、占15%居次，屏東縣損失4億655萬元、占15%第三。

台南市損失3億7075萬元、占14%，高雄市損失2億7990萬元、占10%，彰化縣損失1億5807萬元、占6%，南投縣損失1億3224萬元、占5%。

其中農產損失17億5148萬元（含養蜂損失68萬元），農作物被害面積2萬1712公頃，損害程度28%，換算無收穫面積6060公頃。

前5大受損作物依序為香蕉損失2億8154.8萬元，番石榴1億6453萬元，柳橙1億3741.9萬元，竹筍8856.5萬元，以及落花生8716.8萬元。

陳駿季接受媒體聯訪時說，這次風災農業損失很大，主要在台中以南，蔬菜影響大，短期葉菜有8、9成嚴重損失，復耕要3、4週，期間價格波動會比較大，將釋出庫存的高麗菜、紅蘿蔔等因應，用根莖類部分替代，也已與通路合作開設平價高麗菜專區，供消費者選購。

畜產損失累計2億6584萬元，主要損失為雞191萬隻，受損金額2億1921萬元，其次為鴨、豬、鵝等。陳駿季說，相對於全數，影響不會很大，雞蛋價格目前持平。

關於酪農業質疑，有牧場淹水損失慘重，但是畜禽舍並沒倒或受損，無法獲得農業天然災害現金救助。陳駿季說，會請農業部畜試所、畜牧司、畜產會去了解狀況及普遍性，研議專案方式輔導儘速復養，之後會對救助標準檢視。

漁產損失累計5億8328萬元，受損漁產主要為牡蠣，換算災損面積3304公頃，受損金額2億3553萬元，其次為虱目魚及文蛤等。陳駿季說，主要是海水養殖類的漁產，因強降雨影響海水的鹹度、水質而受損，目前有庫存可以釋出，預估價格會有波動，但是絕對不會因為買不到而造成價格高漲。

林產損失累計659萬元，主要是森林副產物竹筍受損，受損金額399萬元，其次為竹林、林木。

另外，民間設施損失1億900萬元，包含農田流失12.85公頃、埋沒23.4公頃，合計損失金額3157萬元；農業設施損失5888萬元；畜禽設施損失502萬元；漁業設施損失1352萬元。

凱米颱風

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