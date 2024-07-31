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搶通！蘇花公路3時段放行 車排長龍

聯合報／ 記者王思慧胡瑞玲／連線報導
蘇花公路和仁至崇德段昨搶通，每天3時段放行，大貨車在蘇花崇德管制站前大排長龍等候通車。圖／民眾提供
蘇花公路和仁至崇德段昨搶通，每天3時段放行，大貨車在蘇花崇德管制站前大排長龍等候通車。圖／民眾提供

凱米颱風造成蘇花公路、台鐵北迴線和仁至崇德段大崩塌，公路中斷近一周，昨傍晚5時終於搶通，但每天僅放行3時段。颱風後就改走南迴「環島」北上的大貨車、砂石車早早就到崇德管制站等候，甚至有民眾早上10時多就先來「搶頭香」。

至於受重創的台鐵北迴線，台鐵公司昨表示，預計8月3日東正線恢復單線雙向通行，但要重建被沖毀的小清水溪橋西正線，恢復雙向行車，「得等今年底」。交通部長李孟諺說，長期來看，有必要整體檢討路線，會請台鐵公司研議。

鐵、公路受阻，新臺馬輪自28日起，連續3天提供蘇花藍色公路運輸，每天南下北上各一航次，雖然過程耗時，但在蘇花公路管制、鐵路不通情況下，仍吸引許多民眾免費搭乘。

航港局統計，7月28日至30日，新臺馬輪往返蘇澳花蓮共6航次，疏運旅客3005人、車輛322輛。蘇澳、花蓮間今起至8月2日增開澎湖輪，凱旋一號也是今起投入運輸，時間至8月3日，澎湖輪可載運600名旅客、74輛小客貨車（含重機）、6輛大客貨車及25輛機車；凱旋一號運量為261名旅客，可協助疏運更多人員及車輛。

航港局表示，蘇花海運每天上午8時至下午6時，開放航港局官方LINE帳號登記搭船，僅受理隔天船班，若已額滿將給予候補序號。

凱米重創蘇花公路，造成和仁至崇德路段崩塌4.6萬立方公尺以上土石，昨17時終於搶通，今起開放上午6時至8時、12時至13時、17時至19時共3個時段通行。

昨天開放時間還沒到，許多大貨車就在崇德管制站前排隊等候，汪姓貨車司機說，如果走南迴車程要花6到9小時，路途遙遠。是否擔心有落石？他笑說「沒什麼好怕的」，能回得去最要緊。

黃先生擔心塞車，早上10時30分就來等候，他說，本來要搭輪船卻訂不到，只好等蘇花通車；邱先生說，在花蓮困了一周，雖有點怕會有落石，但蘇花公路是往北部最快的途徑。

住花蓮的林姓女子說，雖蘇花公路通車，擔心落石砸車，仍會搭船北上，「寧可多花時間也要保障安全」。

凱米颱風

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