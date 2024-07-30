颱風凱米致高雄水災 交長李孟諺：下在台北一樣淹
颱風凱米日前造成高雄市嚴重水災，交通部長李孟諺今天指出，同樣的雨量下在台北市也會淹水，他並認為，現在南部有很多科學園區，南部市區河川的防洪保護標準應該檢討。
李孟諺今天與交通記者座談，針對颱風凱米為南台灣尤其高雄帶來嚴重災情，他認同先前高雄市長陳其邁的說法，也就是凱米總雨量高達2200毫米，等於3天內下完一整年的雨，這樣的雨量下在台北市，一樣會淹水。
李孟諺說，從台北觀點看南部淹水，應該將心比心，因為台北市的下水道保護程度是全台最高，例如淡水河有200年頻率防洪保護標準，八掌溪只有50年，過去認為南部農村的保護標準不比都會區，但現在南部有很多科學園區，南部市區河川的保護程度應該檢討。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言