颱風凱米致高雄水災 交長李孟諺：下在台北一樣淹

颱風凱米日前造成高雄市嚴重水災，交通部長李孟諺今天指出，同樣的雨量下在台北市也會淹水，他並認為，現在南部有很多科學園區，南部市區河川的防洪保護標準應該檢討。

李孟諺今天與交通記者座談，針對颱風凱米為南台灣尤其高雄帶來嚴重災情，他認同先前高雄市長陳其邁的說法，也就是凱米總雨量高達2200毫米，等於3天內下完一整年的雨，這樣的雨量下在台北市，一樣會淹水。

李孟諺說，從台北觀點看南部淹水，應該將心比心，因為台北市的下水道保護程度是全台最高，例如淡水河有200年頻率防洪保護標準，八掌溪只有50年，過去認為南部農村的保護標準不比都會區，但現在南部有很多科學園區，南部市區河川的保護程度應該檢討。