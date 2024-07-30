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台鐵搶修北迴線 年底提出改線可行性初步評估報告

中央社／ 台北30日電

台鐵公司持續搶修北迴線，除依先前公布的進度，8月3日東正線可單線雙向通行，年底雙線恢復行車外，也將於年底提出包含改線可行性的初步評估報告。

台鐵今天發布新聞稿，日前颱風凱米造成北迴線嚴重受損，在K48+500處土石流淹沒軌道，土方數量約5000立方公尺；在K53+800處小清水溪橋梁西正線沖毀，東正線軌道土石淤積15公尺；在K56+620處土石流淹沒軌道，土方數量約5000立方公尺；在K56+820處土石流淹沒軌道，土方數量約2萬立方公尺。

台鐵說，目前續搶修，預計8月2日完成東正線的土石流清理、橋梁整檢、路線、電車線、號誌、通訊等系統復舊，8月3日東正線可以單線雙向通行，預計今年底完成小清水溪橋重建，恢復雙線行車。

不過，台鐵說，北迴線搶修現場若發生地震或天候條件不佳等風險，將暫緩搶修施作，等條件允許後再施工，可能延後期程。

因4月3日花蓮強震以及豪雨等天然災變，造成北迴線部分路段發生落石、土石流及橋梁被沖毀等狀況，其中以和仁與崇德間路段最為嚴重。

交通部長李孟諺今天與媒體座談時，提到台鐵北迴線有必要檢討架高或改線。

台鐵說，已啟動相關北迴線災害路段安全評估作業，包含改線可行性，將全面盤點危害風險，預估今年底提出初步評估報告。

凱米颱風

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