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颱風造成多處積水 衛福部：慎防登革熱

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
衛福部長邱泰源（右）30日於「颱風後防疫重點說明」記者會表示，民眾應穿著雨鞋清理環境，清除積水容器。（疾管署提供）
衛福部長邱泰源（右）30日於「颱風後防疫重點說明」記者會表示，民眾應穿著雨鞋清理環境，清除積水容器。（疾管署提供）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】強颱凱米造成多處積水，造成環境汙染、病媒蚊孳生！衛福部長邱泰源30日於「颱風後防疫重點說明」記者會表示，民眾應穿著雨鞋清理環境，清除積水容器。疾管署副署長羅一鈞指出，南部地區的積水都已消退，未來會持續清消，預計8月9日完成，後續也會強化登革熱的抽查。

颱風提高感染風險

邱泰源表示，上週凱米颱風襲台，帶來大量降雨導致多處積水或淹水，民眾易因接觸污水、污泥或環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病等傳染病疫情。他呼籲，民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、清除孳生源、飲食要注意」防疫三步驟。

他指出，豪雨過後進行環境清理應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

邱泰源說，風災後一週為登革熱防治關鍵期，籲請民眾大雨過後應主動巡檢居家戶內外環境，清除或刷洗積水容器，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。

頭痛、腹瀉要注意

台北市醫師公會理事長洪德仁說明，民也須留意自身健康狀況，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹、腹瀉或黃疸等汙水相關傳染病（鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風）或登革熱疑似症狀者，切勿自行使用藥物，應儘速就醫。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前如高雄等南部地區的積水大多已消退，地下室積水也被抽乾，持續進行消毒的過程，預計在8月9日完成清消，也會動員國軍、民政單位協助，針對登革熱熱區進行抽查，杜絕病媒蚊孳生。

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凱米颱風 登革熱 衛福部

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