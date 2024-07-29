蘇花公路多處邊坡災情 和仁至崇德段7/30下午搶通

蘇花公路受凱米颱風影響，造成台9線和仁至崇德路段多處邊坡崩塌及土石流災情，工務段全力搶災，預定30日下午5時搶通，另外，配合下清水橋施工交維管制，1天3時段放行。

公路局東區養護工程分局今天晚間發布訊息表示，蘇花公路台9線和仁至崇德路段，包括161.3K、162.7K、163.3K、164.2至164.5K等都發生邊坡崩塌及土石流災情，坍塌土方量達4萬立方公尺，經南澳工務段搶災團隊積極投入人力、機具全力搶災，預定30日下午5時搶通。

考量配合下清水橋搶修施工交維管制，和仁至崇德（154.8K至165.7k）路段放行時間為：30日下午5時開放通行1次，和仁、崇德管制站前車輛全數通過後，封閉道路至隔日上午6時，夜間管制不開放通行。

7月31日以後，每日（含假日）上午6時至8時、中午12時至下午1時、下午5時至晚間7時共3個時段放行，放行時段內到達管制點和仁（154.8K）、崇德（165.7K）的車輛全數放行；晚間7時至隔日上午6實則封閉道路不開放通行。

東區養護工程分局指出，依據氣象情資，蘇花公路山區近日受東海岸低壓帶影響及午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，且0403地震後上邊坡仍處於較不穩定狀況，於每日放行前，將依道路巡查結果不排除或有延後放行或暫停放行的可能；管制放行時段內，如行經災修工區遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，請用路人配合依人員指揮引導通行。

台9線東澳至南澳路段（113.4K至123.5K）同時於7月30日下午5時恢復雙向通行，惟因持續辦理道路搶災施工需要，部分路段將採機動管制通行，也請配合依人員指揮引導通行。

東區養護工程分局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需依災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。