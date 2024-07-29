養殖漁業損失慘重…農業部公告 彰縣與高市漁產品全品項救助

颱風凱米造成養殖漁業損失慘重，農業部今天晚間再宣布，公告彰化縣與高雄市為漁產業全品項災害救助地區及低利貸款，以減輕受災漁民負擔。

颱風凱米造成中南部災情嚴重，截至29日止，養殖漁業損失估計已近新台幣8億元，目前積水陸續消退，相關查報與損失金額仍持續回報中。

農業部漁業署上午宣布雲林縣、嘉義縣、台南市及屏東縣4縣市漁產業全品項現金救助後，晚間再公告第二批彰化縣與高雄市為漁產業全品項災害救助地區，包含文蛤（含工作魚）、石斑、鰻魚及其他養殖魚種、及牡蠣養殖（含平掛式、插篊式、浮筏式、延繩垂下式、棚架垂下式）等品項。

另外，針對天災貸款部分，漁業署表示，農業部已宣布「農業天災貸款半年免息措施」，免息期間從今年8月1日起至114年1月底止，新舊貸款均免息，舊貸免申請，新貸核准後即適用，且於半年免息期間，均免收保證手續費。

漁業署也提到，已請農業部水產試驗所與邀集學者專家組成技術服務團，協助災後復養工作，加強技術輔導，指導養殖場衛生管理、疾病檢診及疾病預防等，加速進行勘災及提供受災漁民復養技術服務。