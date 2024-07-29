快訊

奧運拳擊／奈及利亞選手藥檢沒過且未過磅 吳詩儀確定免戰晉8強

雨彈升級、雨區擴大！11縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

名廚江振誠記者會預告退休 全台最難訂餐廳RAW年底謝幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱米颱風災情最新統計！全台農損逾24億 「這縣市」損失破6億最慘重

中央社／ 台北29日電
颱風凱米造成農業災情，農業部今天更新最新統計，截至今天上午11時，全台農損已破新台幣24億元，以雲林縣損失6億7604萬元最多；農作物則是香蕉損失2億6785億元。凱米颱風高雄多處淹水嚴重。聯合報記者／劉學聖 攝影
颱風凱米造成農業災情，農業部今天更新最新統計，截至今天上午11時，全台農損已破新台幣24億元，以雲林縣損失6億7604萬元最多；農作物則是香蕉損失2億6785億元。凱米颱風高雄多處淹水嚴重。聯合報記者／劉學聖 攝影

颱風凱米造成農業災情，農業部今天更新最新統計，截至今天上午11時，全台農損已破新台幣24億元，以雲林縣損失6億7604萬元最多；農作物則是香蕉損失2億6785億元。

農業部今天發布最新颱風凱米農業災情報告，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天上午11時止，農業產物及民間設施估計損失計24億4734萬元。

根據資料顯示，全台以雲林縣損失6億7604萬元最多，包含農產損失5億3479萬，畜產損失5340多萬元以及漁產損失8225.3萬；其次為屏東縣損失4億236萬元、嘉義縣損失3億8467萬元、台南市損失3億5417萬元、高雄市損失1億7432萬元及南投縣損失1億2651萬元。

以農作物來看，損失最慘重為香蕉，損失金額為2億6785萬元，其次為柳橙1億3659萬、番石榴9918萬、落花生8716萬以及木瓜8519萬等。

畜產部分估計損失2億5426萬元，受損畜禽主要為雞188.7萬隻，受損金額2億1666萬元，其次為鴨、豬、鵝等。

漁產部分估計損失4億9683萬元，受損漁產主要為牡蠣，換算災損面積3141公頃，受損金額1億9073萬元，其次為虱目魚及淡水長腳蝦等。

民間設施則估計損失7780萬元，包含農田流失及埋沒、水平棚架網室及塑膠布溫網室損失、畜禽舍倒塌、養殖塭堤及設備損失等。

凱米颱風 南投縣 屏東縣 災損 農業部 雲林

延伸閱讀

颱風山區落石路斷 台中警救出太平一家3人

凱米重創中南部 行政執行署暫緩高雄受災區查封

颱風重創中南部 全聯與家樂福推平價蔬菜優惠、穩定物價

賴總統：颱風凱米農損嚴重縣市 全品項現金救助

相關新聞

凱米颱風災情最新統計！全台農損逾24億 「這縣市」損失破6億最慘重

颱風凱米造成農業災情，農業部今天更新最新統計，截至今天上午11時，全台農損已破新台幣24億元，以雲林縣損失6億7604萬...

賴總統：颱風凱米農損嚴重縣市 全品項現金救助

總統賴清德今天表示，這次颱風凱米造成農業受損嚴重的縣市，採取全品項辦理天然災害現金救助以及低利貸款，希望減少農民損失，協...

提升耐災韌性 劉世芳：目標明年底防災士總數達5萬名

提升災防韌性是內政部長劉世芳上任後的施政重點，她今天主持「113年度中央聯合辦公大樓防災士培訓」開訓典禮時表示，內政部肩...

星期評論／救災不分藍綠 同島一心伸援手

「勇者身影不在新北，在台南市。」凱米颱風重創南部，新北水利局團隊第一時間帶抽水機組馳援台南、雲林，市長侯友宜在臉書分享同...

星期評論／重金治水打水漂？ 台南應超前部署

凱米颱風讓台南過半行政區達到超大豪雨，加上河川溢堤、適逢天文大潮，淹水的不利因素同時出現，然而前瞻計畫共3期的水環境建設...

明霸克露橋便橋 3階段搶通

凱米颱風阻斷交通，南橫公路高雄端的明霸克露橋鋼便橋遭洪水沖毀，交通部長李孟諺昨視察說，短期採3階段搶通，後天先搶通台東端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。