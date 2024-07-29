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凱米颱風災情最新統計！全台農損逾24億 「這縣市」損失破6億最慘重
颱風凱米造成農業災情，農業部今天更新最新統計，截至今天上午11時，全台農損已破新台幣24億元，以雲林縣損失6億7604萬元最多；農作物則是香蕉損失2億6785億元。
農業部今天發布最新颱風凱米農業災情報告，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天上午11時止，農業產物及民間設施估計損失計24億4734萬元。
根據資料顯示，全台以雲林縣損失6億7604萬元最多，包含農產損失5億3479萬，畜產損失5340多萬元以及漁產損失8225.3萬；其次為屏東縣損失4億236萬元、嘉義縣損失3億8467萬元、台南市損失3億5417萬元、高雄市損失1億7432萬元及南投縣損失1億2651萬元。
以農作物來看，損失最慘重為香蕉，損失金額為2億6785萬元，其次為柳橙1億3659萬、番石榴9918萬、落花生8716萬以及木瓜8519萬等。
畜產部分估計損失2億5426萬元，受損畜禽主要為雞188.7萬隻，受損金額2億1666萬元，其次為鴨、豬、鵝等。
漁產部分估計損失4億9683萬元，受損漁產主要為牡蠣，換算災損面積3141公頃，受損金額1億9073萬元，其次為虱目魚及淡水長腳蝦等。
民間設施則估計損失7780萬元，包含農田流失及埋沒、水平棚架網室及塑膠布溫網室損失、畜禽舍倒塌、養殖塭堤及設備損失等。
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