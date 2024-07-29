賴總統：颱風凱米農損嚴重縣市 全品項現金救助

總統賴清德今天表示，這次颱風凱米造成農業受損嚴重的縣市，採取全品項辦理天然災害現金救助以及低利貸款，希望減少農民損失，協助農民迅速恢復農作、恢復正常生活。

賴總統今天接見「國際同濟會台灣總會理監事首席及全國十大傑出農業專家」。

他致詞表示，同濟會不斷超越巔峰，是充滿正能量的國際性公益社團，台灣總會會員人數不斷攀升，成為全球規模最大的區總會，並成功爭取到台灣成為2025年亞太年會的舉辦國，非常不容易；賴總統並表彰十大傑出農業專家得獎者的貢獻。

賴總統強調，政府非常支持農民、關心農民、照顧農民，這次凱米颱風雖是從北部經過，但因西南氣流，豪大雨是下在中南部，高雄、屏東是這次雨量最多、農業受損也最嚴重的2個縣市，其中，農業損失最多是屏東縣。

賴總統肯定中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳指揮若定，協調調度各項防災資源，發揮相當大的功能。

賴總統說，他與行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、國防部長顧立雄、工程會主委陳金德兵分四路，看了好幾個城市，也看到農業受損非常嚴重，所以他們第一時間就決定，農業受損嚴重的縣市，例如屏東、高雄與其他城市，是採取全品項辦理天然災害現金救助以及低利貸款，目的就是希望能夠減少農民的損失，也協助農民迅速恢復農作、恢復正常生活。

總統表示，卓榮泰特別體恤農民，行政院也找出經費，低利貸款的前6個月免利息，農民免支付利息，完全由政府支付，另外，包括有機種植、友善種植，農業部每公頃有給予新台幣2萬元到3萬元的補助，這是行政院這次面對凱米颱風對農民造成影響，所做的種種補助措施。

賴總統說，前總統蔡英文上任後就非常關心農民、支持農民，他記得當初在行政院也推動了幾項對農民長期發展有幫助的制度，包括，把農業保險納保的範圍擴大、推動農民職業災害保險、讓農民可以有退休金、推動農業保險等。

賴總統表示，大家都關心農民，同濟會選拔十大傑出的農業專家，政府的理念一樣，只是在不同面向，對農民、農業、農村提供幫助，希望在這塊土地上辛苦工作、提供糧食供全國人民食用的農民，生活也能得到保障。

賴總統最後感謝同濟會的真情付出，讓世界看到台灣人的友善、包容與團結，他期待未來政府民間一起努力，為台灣社會、也為世界注入更多正能量。