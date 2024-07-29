颱風重創養殖漁業 4縣市漁產品全品項救助

颱風凱米造成中南部災情嚴重，農業部今天宣布，雲林縣、嘉義縣、台南市及屏東縣4縣市漁產業全品項現金救助，除減輕災民負擔，也將儘速協助災後復養工作。

颱風凱米襲台，中南部災情慘重，連養殖漁業也不例外，農業部漁業署今天發布新聞稿指出，截至28日止，養殖漁業損失估計已近新台幣5億元，因積水陸續消退，相關查報與損失金額仍持續回報中。

漁業署表示，為了減輕受災漁民的負擔，昨天上午已經邀集縣市政府及水試所等召開災損專家會議認定，並公告4縣市漁產業全品項現金救助。

漁業署說，第一批次已公告雲林縣、嘉義縣、台南市及屏東縣等區域魚塭養殖，包含文蛤（含工作魚）、石斑、鰻魚及其他養殖魚種、牡蠣養殖（含平掛式、插篊式、浮筏式、延繩垂下式、棚架垂下式）等品項。

漁業署也說，由於各地區養殖品項及設施不同，彰化縣、高雄市、澎湖縣等縣市政府將於積水消退及實際瞭解後，請水試所配合縣市政府積極勘查並將依勘查情形，公告列入現金救助與低利貸款災損地區與項目。

漁業署表示，後續將請農業部水產試驗所與邀集學者專家組成技術服務團，協助災後復養工作，加強技術輔導，指導養殖場衛生管理、疾病檢診及疾病預防等，加速進行勘災及提供受災漁民復養技術服務。