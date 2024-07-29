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農損嚴重 朱立倫籲中央負全責

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化報導

彰化縣長王惠美和立委謝衣鳯因凱米颱風災情挨批，國民黨主席朱立倫昨赴彰化時說，颱風造成嚴重農業損失，希望中央能完全負起責任，減輕地方負擔，重建、補償地方損失。朱還說，謝衣鳯每天都在勘災、爭取重建經費，竟還遭口水攻擊，大家應該一起團結重建。

朱立倫昨與謝衣鳯到彰化縣大村鄉勘災。媒體問朱立倫，民進黨立委黃捷質疑謝衣鳯等人颱風時不見人影，他陪謝勘災是否有力挺之意？朱表示，謝衣鳯每天都在勘災，爭取重建經費，口水攻擊完全不是事實，應把自己選區工作努力做好比較重要，團結為整個災後重建。

「謝謝黃捷在颱風天還會想到我，關心我好不好。」謝衣鳯微笑說，她也向朱立倫說明，彰化沿海及有些農業區域因風雨造成災情，還有一些中小企業也受災，未來都會爭取補助。

彰化縣養殖協會執行長楊福錦表示，初估彰化養殖業災損約3成，損失逾2億元，盼中央盡速公告補助，協助復養。芳苑鄉蚵農李正傑說，他養約1公頃蚵田損失近9成，蚵架被沖毀，蚵也被淤泥悶死，損失近60萬元。

颱風第三天彰化縣沒放假，王惠美臉書被民眾灌爆，謝衣鳯說，如果沒上班，可能會影響災後重建的物資運送等，希望大家共體時艱；王惠美說，縣府決策是整體的，是為了全體鄉親福祉。

凱米颱風

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