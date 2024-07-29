蘇花海運啟航 民眾搶搭「像在逃難」

花蓮北上鐵、公路中斷，交通部啟動海運，調度新臺馬輪往返蘇澳港與花蓮港疏運，昨天首發，儘管單程航行就要3小時，仍吸引許多旅客搭乘，有遊客形容「好像在逃難」，也有人趕著北返工作，不得不選擇搭船，「有得搭就趕快搭」，不想再繞台灣一圈。

昨上午才7時許，蘇澳港旅運中心已排滿等待回家的旅客，大包小包、攜家帶眷，準備搭乘新臺馬輪。第一個航班載386人、41輛自小客車、2輛貨車與9輛機車。

在台北工作的王小姐，颱風來襲時非常擔心在花蓮故鄉的爸媽，這次回去好好傾訴別情。陳先生昨專程來送岳母回家，家族聚會到宜蘭礁溪泡湯，遇上蘇花不通，岳母從南迴公路繞了台灣近一圈到礁溪，「80多歲的人，太辛苦了」，看到有船可搭趕緊替老人家報名，不能讓長輩再繞一圈回家。

另一端的花蓮港，中午大批車輛湧入。李姓女子說，自己在台北工作，原本等台鐵通車，但一直延期，為趕在周一北返工作，只好趕快來搭船，「有得搭就趕快搭」。她說有搶到船票很開心，這次是第一次搭船，人非常多，稱「很像在逃難」。

林男一家人到花蓮女友家提親，林男說，這趟為了提親，周五先從台北搭高鐵到新左營，前天一早再搭台鐵到花蓮提親，昨趕著北上，很辛苦，但還算順利。

新臺馬輪昨首日投入備援服務，往返蘇澳花蓮各1航次，共載運車輛112輛、旅客918人；今天蘇澳端航班人員尚有空位，明天往返車輛已額滿，人員尚有空位。

交通部航港局副局長劉志鴻表示，新臺馬輪支援3天後，31日起3天換澎湖輪支援，可載600多人，也可載較多車輛，同樣每天來回各一班。因新台馬輪船比較小，要配合潮汐時間，每次開船時間要調整14分鐘到1小時左右，每天會公告開船與抵達時間。