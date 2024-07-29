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明霸克露橋便橋 3階段搶通

聯合報／ 記者徐白櫻黃于凡／連線報導
凱米颱風帶來豪雨釀八掌溪溢堤，台鐵嘉義南靖到台南後壁約有30公尺鐵道路基遭淘空。記者黃于凡／攝影
凱米颱風帶來豪雨釀八掌溪溢堤，台鐵嘉義南靖到台南後壁約有30公尺鐵道路基遭淘空。記者黃于凡／攝影

凱米颱風阻斷交通，南橫公路高雄端的明霸克露橋鋼便橋遭洪水沖毀，交通部長李孟諺昨視察說，短期採3階段搶通，後天先搶通台東端道路，讓桃源區族人從台東下山，未來將研議道路相關工程永久性方案。

明霸克露橋位處荖濃溪、布唐布那斯溪、玉穗溪交會處，水文非常不穩定。公路局南分局提出因應策略，第1階段31日前搶通南橫梅山口至台東初來道路，解決復興、拉芙蘭及梅山3里孤島現象，第2階段8月17日前完成河床便道恢復小型車通行，居民可從高雄端下山；第三階段10月15日前修復玉穗溪口鋼便橋，第四階段為辦理中期道安提升工程。

高市長陳其邁爭取溪底便道通車時間要縮短、長期道路安全改善則路面要往上抬升等。高市工務局統計，高132、高133、高129等道路有程度不一的受損，至少需1億520萬元重建經費。李孟諺說會支持復建預算。

李孟諺指出，莫拉克之後，荖濃溪河床墊高40、50公尺，很容易受洪水攻擊，常造成路基、橋梁損害，永久性橋梁方案要看水文特性，高架橋方式可以避開河床水流攻擊與落石，減少與大自然對抗，最近會再做檢討。

另，台鐵嘉義南靖站至台南後壁的鐵路受溪水暴漲影響，路基遭沖刷約30公尺，李孟諺昨勘災，現況兩條鐵軌懸空、缺乏支撐，下方就是混濁溪水，場面相當驚人，台鐵公司表示，預計填補3000立方公尺路基，搭設140公尺雙層鋼板樁加強結構。

目前台鐵安排接駁嘉義至新營站，共80輛遊覽車巡迴接駁。

凱米颱風

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視察南部鐵公路災損 李孟諺：明霸克露橋3階段搶通

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南橫明霸克露橋遭沖毀 李孟諺：採3階段搶通

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