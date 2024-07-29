星期評論／重金治水打水漂？ 台南應超前部署

凱米颱風讓台南過半行政區達到超大豪雨，加上河川溢堤、適逢天文大潮，淹水的不利因素同時出現，然而前瞻計畫共3期的水環境建設，台南獲核定經費在各縣市居冠、補助金額名列前3，此次洪患所做的「驗收」，市府可別全推責老天爺，面對只會愈加極端的氣候，大筆治水預算，做到超前部署了嗎？

凱米颱風離開台灣後帶來豪大雨，從舊市區到安南、永康，及溪北地區等，連日積淹水累計上百件，更不乏一淹再淹情形。後鎮排水橫跨新營、鹽水區，通洪能力原就亟待改善，凱米帶來豪雨釀八掌溪已溢堤，後壁、鹽水幾乎泡在水裡，最嚴重幾乎淹沒1層樓；安南區安中路、長溪路等一帶是易淹水區，此次無法倖免，「安中河」再現，長溪路一段水勢漫入住戶家中。

雖然「不可能不淹水」，據統計，前瞻計畫「水環境建設」核定總經費台南148.6億元，在各縣市最高，其中中央補助金額加總達72億元也是名列前茅，但政府治水工程往往只有預期防洪數字，若過不了天氣驗證，恐怕難給水淹家園的市民一個滿意的交代。

極端氣候下都市愈須提升「防洪韌性」，最基礎設施如排水溝、區域排水、箱涵等受限公設空間不可能無限擴大，應至少提升到最高排水容許值，第2階段公有地、建物底下廣設滯洪池，吸納雨水，避免外溢到道路；最後則是精準應變能力，自氣象預報情資就能部署抽水機，提早起抽，將區排、箱涵水位先降低，豪雨來時容量更大，另提前疏散淹水區住戶，減少出動橡皮艇救人驚險畫面。

台南淹水重災區慘況不亞於高雄，市府指「凱米累計雨量超越莫拉克」、「37區雨量均已超過排水設施的設計標準」，最大原因當然指向天災，只是一次次宣布投入多少治水預算、宣示可達成的治水功效，是該好好檢視，砸了如此多預算，哪些成了打水漂。