山區重創 高雄那瑪夏、桃源3里今續停班課

凱米颱風重創南部，持續災後復原。高雄市區多處大樓地下室嚴重積水，日安地球大樓地下室直到昨才抽完，有機車行則湧入百輛泡水車，老闆假日「修車修到手軟」；那瑪夏全區887戶電力中斷進入第6天，仍有千人手機、網路不通，台電表示已評估可行供電方案。另，屏東萬丹鄉灣內村清出家具等大型垃圾，縣府找清運廠商協助清除。

高市府表示，考量那瑪夏區、及桃源區的梅山、拉芙蘭、復興里3里，道路交通待復原，今停班停課。

高市府統計，大樓加透天建築地下室淹水棟數達376棟，以三民、左營、鼓山等區最嚴重。三民區的日安地球大樓有地下3樓，是最後一處地下室積水，昨從大樓前門、後門、停車場出入口「三管齊下」終於抽乾，停放約300輛汽車、500輛機車泡水，住戶憂心後續處理曠日廢時。

仁武澄觀路上1間機車行被百輛泡水車包圍，店內擺不下，業者無奈說每天也只能搶救3、40輛機車，有送修機車的車主說，連等了2天，「只好在旁監控，因為明天就要上班了，沒機車不行」。

還傳出不肖拖吊車業者「趁水打劫」，喊價拖車費1萬起跳，高市府呼籲，趁機哄抬價格將依公平交易法開罰，另將補助泡水車拖吊費用的一半，若泡水汽車在地下室，補助上限5000元，若停在路邊上限為1000元。

高雄山區也遭重創，那瑪夏全區887戶、約2千人電力中斷進入第6天，台電表示，那瑪夏往桃源、甲仙2個方向道路皆中斷，往嘉義大埔鄉方向部分道路也斷，大型升空車吊臂車等搶修機具無法通行，昨已派員會勘，評估可行的供電方案。桃源區復興、拉芙蘭、梅山3里於前晚復電。

屏東縣萬丹鄉灣內村清出許多泡水家具，清運成了棘手問題，有村民只能先堆置家門前。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹鄉灣內村也淹水嚴重，有住家一度水淹180公分，許多村民清出泡水家具等大型垃圾，堆積如山發出惡臭，直言不知如何是好；村長陳玉意質疑公所不幫清運，批鄉公所要求先垃圾分類、付費清運大型垃圾，還要等下周開完臨時會才要處理，屆時都臭掉了，讓鄉民情何以堪。

萬丹鄉公所清潔隊指出，不是不收，是要排時間收，且相關自治條例，沒有規定天災不收費；環保局說，將協助地方公所，已聯繫清運廠商最快今進場協助清除。