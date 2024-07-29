星期評論／救災不分藍綠 同島一心伸援手

「勇者身影不在新北，在台南市。」凱米颱風重創南部，新北水利局團隊第一時間帶抽水機組馳援台南、雲林，市長侯友宜在臉書分享同仁在台南救災畫面，展現同島一命精神。曾在高雄服務的台北市副市長李四川也指示工務局盤整人力機具前往高雄，喊話「高雄加油！我們從沒有遠離」。此次颱風在雙北颳起的風雨不大，有餘裕可支援南部，過去大家認為，政治光譜「北藍南綠」，災難來臨時，不需要分你我，大家是生命共同體。

凱米颱風肆虐，南台灣多個縣市慘淹大水，台北市長蔣萬安致電嘉義市長黃敏惠表達關懷，並指示消防局整備抽水機具，隨時待命協助高雄、台南等縣市。雙北市長評估轄區防災量能無虞，主動向南部伸出溫暖的手，因南部也是許多雙北市民的家鄉，沒有理由置身事外。

高雄有大樓地下室淹水，愛車在自家停車場滅頂，家園受創畫面令人揪心。當年高雄前市長韓國瑜把「路平燈亮水溝通」當施政要務，曾遭敵營、側翼訕笑，此次風災讓人再度想起當年的韓國瑜、李四川，李發文「高雄加油！我們從沒有遠離」，不少藍營民代回「謝謝川伯心繫高雄。」

一場颱風讓人體認什麼才是人民急迫需要的城市治理，政治人物要有救災不分藍綠胸襟，猶記得今年4月3日，花蓮遭遇強震，高雄市長陳其邁派特搜隊前往救援，率先捐1個月薪水，還說「此刻，我們都是花蓮人」，其他縣市長也紛響應。

行政院長卓榮泰勘災表示，颱風降下全國一年雨量，任何排水系統都難支應，將檢討各地排水系統及預算，水利工程不能頭痛醫頭，須系統性執行。

治水成效最好檢驗方式是百姓感受，淹水是極端氣候警訊，也是地方或中央過度渲染治水成效，導致市民變得輕忽的局面。大自然考驗日益嚴峻，面對災變要更謙虛，因為大自然破壞力超乎想像。