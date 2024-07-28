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凱米颱風災情趨緩…中央災害應變中心撤除 回歸各部會災後復原工作
中央災害應變中心今晚表示，颱風凱米災情趨緩，現已轉為災後復原工作，晚間撤除後將回歸到各部會運作機制；這次全國災情共1萬5794件，農林漁牧災損逾21億元。
中央災害應變中心晚間舉行颱風凱米第18次工作會報，根據消防署統計至今晚6時30分資料顯示，這次全國颱風共造成1萬5794件災情，釀成10人死亡、2人失蹤（嘉義縣）、904人受傷。
另外，海難搜救共10件，計1死、4失蹤、65上岸、29人在船上；山域事故，「南二段」3名登山客於颱風警報發布前已入山，但27日後失聯，持續積極搜索救援。
農業部也表示，這次全國農林漁牧業產物及設施總災損約新台幣21.82億餘元，主要為農產和漁產較多。
國防部提到，因應台南市有90萬隻畜禽斃死，明天將持續支援50名兵力協助清運工作；此外，民航局明天已無軍機派遣需求。
交通部說，離島澎湖、金門和馬祖南竿現已無滯留旅客，明天可恢復正常疏運。
經濟部表示，全國曾停電87萬2311戶、仍有2513戶待修復，估29日中午修復完成；全國基地台有509座故障，94座待修復；市話中斷1815戶、待修87戶。
最後，副指揮官、交通部政務次長伍勝園裁示，颱風災情已趨緩，行政院公共工程委員會也針對颱風凱米災後搶修復建工作開設專案，現階段工作已轉為災後復原工作，中央災害應變中心在這次工作會報後回歸到各部會運作機制，依權責執行各項善後工作。
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